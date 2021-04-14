Минспорт и Пензенская область подписали соглашение о сотрудничестве

ТАСС, 14 апреля. Министр спорта РФ Олег Матыцин провел рабочую встречу с врио губернатора Пензенской области Олегом Мельниченко, в ходе которой было подписано соглашение о сотрудничестве и взаимодействии в области физической культуры и спорта. Об этом сообщает пресс-служба Минспорта.

Соглашение о сотрудничестве предусматривает реализацию федерального проекта "Спорт - норма жизни" национального проекта "Демография". В числе задач - создание условий для приобщения всех категорий и групп населения к регулярным занятиям физической культурой и спортом, развитие спортивной инфраструктуры, материально-техническое оснащение объектов спорта оборудованием и инвентарем, организация и проведение массовых физкультурных и спортивных мероприятий, реализация Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне".

Также стороны обсудили начало реконструкции спортивного комплекса "Пенза". Данный объект планируется модернизировать в рамках федеральной и областной программ развития физической культуры и спорта. Кроме этого, стороны обсудили вопрос проведения на территории Пензенской области XIII Всероссийских летних сельских спортивных игр, который пройдут с 17 по 22 июля 2021 года.

Нацпроект "Демография" начал реализовываться в 2019 году и включает пять федеральных проектов: "Финансовая поддержка семей при рождении детей", "Содействие занятости женщин", "Старшее поколение", "Укрепление общественного здоровья", "Спорт - норма жизни". Среди ключевых целей - увеличение ожидаемой продолжительности здоровой жизни, снижение смертности населения старше трудоспособного возраста, формирование в обществе культуры здорового образа жизни, а также мотивации на отказ от вредных привычек и регулярные занятия спортом.