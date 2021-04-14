Матыцин провел заседание набсовета оргкомитета чемпионата мира по волейболу 2022 года

Участники заседания утвердили отчет о выполнении плана деятельности, годовой отчет, новую редакцию локальных нормативных актов, концепции, подготовленные по функциональным направлениям деятельности оргкомитета.

"Сегодня на обсуждение был вынесен широкий круг вопросов, среди них - утверждение итогов деятельности оргкомитета и вовлеченных в подготовку организаций в 2020 году, перспективы работы в 2021 году, - сказал Матыцин, который является председателем набсовета. - Были рассмотрены вопросы, связанные с подготовкой чемпионата мира в регионах, важное внимание уделено вопросу обеспечения безопасности, приведению тренировочных и соревновательных арен в соответствие с международными регламентами, определены сроки, в течение которых данная работа должна быть завершена. Мы определили наше дальнейшее взаимодействие с Международной федерацией волейбола. В очередной раз отмечен конструктивный и эффективный характер совместной работы оргкомитета, Всероссийской федерации волейбола, а также всех организаций, представители которых входят в состав наблюдательного совета".

Чемпионат мира по волейболу пройдет с 26 августа по 11 сентября 2022 года в Москве, Санкт-Петербурге, Калининграде, Ярославле, Казани, Уфе, Екатеринбурге, Новосибирске, Кемерове и Красноярске.