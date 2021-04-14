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Олимпиада в Токио

Российские спортсмены получат более 60 элементов экипировки на Олимпиаде в Токио

Презентация коллекции экипировки Zasport проходит в среду в Москве
© Сергей Бобылев/ТАСС

МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Российские спортсмены и члены делегации получат более 60 элементов экипировки перед Олимпийскими играми в Токио. Об этом стало известно на презентации коллекции экипировки.

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Презентация коллекции экипировки Zasport проходит в среду в Москве на ВДНХ в павильоне "Космос".

Участники Игр в Токио и члены делегации получат комплект, включающий в себя порядка 60 элементов экипировки, среди которых: пиджак, брюки, рубашка, парадный костюм, тренировочный костюм, ветрозащитный костюм, толстовки, футболки, поло, шорты, бриджи, джинсы, ремень, дождевик, бейсболка, купальник/плавки, кроссовки, сандалии, сланцы, носки, полотенце, солнцезащитные очки, платок/ галстук, сумка на пояс, рюкзак, спортивная сумка, чемодан.

Летние Олимпийские игры пройдут в Токио с 23 июля по 8 августа. Российские спортсмены выступят под флагом Олимпийского комитета России (ОКР).

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