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Олимпиада в Токио

Поздняков рассчитывает на успех российской команды в новой форме на Олимпиаде в Токио

Презентация коллекции экипировки российских олимпийцев от Zasport прошла в среду
Основатель бренда Zasport Анастасия Задорина и президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков Сергей Бобылев/ТАСС
Описание
Основатель бренда Zasport Анастасия Задорина и президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков
© Сергей Бобылев/ТАСС

МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Новая форма должна помочь российским олимпийцам успешно выступить на Олимпийских играх в Токио. Такое мнение высказал журналистам президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков.

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Презентация коллекции экипировки российских олимпийцев от Zasport прошла в среду в Москве на ВДНХ в павильоне "Космос". Участники Игр в Токио и члены делегации получат комплект, включающий в себя порядка 60 элементов экипировки.

"Сегодня ровно 100 дней до Игр в Токио. Надеюсь, эта форма станет нашим талисманом и поможет на Играх в Токио, - сказал Поздняков. - Женский красный костюм - просто отпадный. На картинке он выглядел скромнее".

"Мы вместе с коллегами из Международного олимпийского комитета проделали очень большую работу, чтобы коллекция соответствовала решению CAS [Спортивного арбитражного суда]. Было непросто. Мы очень счастливы, что справились с этой задачей", - заключил глава ОКР.

Летние Олимпийские игры пройдут в Токио с 23 июля по 8 августа. Российские спортсмены выступят под флагом Олимпийского комитета России.

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