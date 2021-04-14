ЦСКА победил "Панатинаикос" в заключительном матче регулярного сезона Евролиги

Самым результативным игроком матча стал защитник ЦСКА Габриэль Лундберг, в активе которого 19 очков.

Встреча проходила в Универсальном спортивном комплексе ЦСКА имени Александра Яковлевича Гомельского, который будет снесен летом. Эта игра стала последней для армейцев в Евролиге на этой площадке. Оставшиеся игры клуб проведет во дворце спорта "Мегаспорт".

Команды завершили выступление в регулярном чемпионате. "Панатинаикос" не вышел в плей-офф, заняв 16-е место с 11 победами в 34 играх. ЦСКА занял второе место с 24 победами. В первом матче четвертьфинала армейцы 21 апреля сыграют с турецким "Фенербахче", который занял седьмое место по итогам регулярного чемпионата.

Остальные пары выглядят следующим образом: "Барселона" (Испания) - "Зенит" (Россия), "Анадолу Эфес" (Турция) - "Реал" (Испания), "Милан" (Италия) - "Бавария" (Германия). Серии пройдут до трех побед. Встречи с участием ЦСКА и "Зенита" состоятся 21, 23, 28 апреля и, если потребуется, 30 апреля и 4 мая.