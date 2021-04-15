Сборная России лидирует после ритм-танца на командном чемпионате мира

ТАСС, 15 апреля. Российские фигуристы Виктория Синицына и Никита Кацалапов заняли первое место в ритм-танце в соревновании танцевальных дуэтов на командном чемпионате мира (World Team Trophy). Соревнования проходят в японской Осаке.

Что ждать от российских фигуристов на командном чемпионате мира

Чемпионы едут за золотом. Что ждать от российских фигуристов на командном чемпионате мира

На эту тему

Российские фигуристы получили за свой прокат 86,66 балла, вторыми стали итальянцы Шарлен Гиньяр и Марко Фаббри (82,93), третье место заняли представители США Кейтлин Хавайек и Жан-Люк Бейкер (76,79). Произвольный танец спортсмены представят в пятницу.

В общем зачете турнира российская команда занимает первое место, набрав 12 очков. Турнир продолжится в четверг короткой программой у девушек.

Синицина и Кацалапов выступают вместе с 2014 года, они стали победителями чемпионата мира с Стокгольме в 2021 году, также в их активе серебро мирового первенства - 2019. Спортсмены являются победителями чемпионата Европы 2020 года.

World Team Trophy является коммерческим стартом, проводимым Федерацией конькобежного спорта Японии при поддержке японской телекомпании "Асахи" под эгидой Международного союза конькобежцев (ISU).