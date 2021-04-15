Теннисист Рублев рассказал о предстоящем матче с Баутистой-Агутом в Монте-Карло

МОСКВА, 15 апреля. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Россиянин Андрей Рублев считает, что в матче третьего круга турнира серии "Мастерс" Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Монте-Карло против испанца Роберто Баутисты-Агута надо будет действовать умно и проделать много физической работы. Об этом он рассказал ТАСС.

"Будет очень тяжелый матч, - сказал Рублев. - Придется много бегать против Баутисты, будет много длинных розыгрышей. Он умный и стабильный игрок, поэтому и мне надо будет действовать очень умно. Соперник сам ничего не отдаст, нужно будет именно самому показать хорошую игру".

23-летний Рублев занимает восьмое место в рейтинге ATP. В его активе восемь титулов под эгидой организации. Он четырежды доходил до четвертьфинала на турнирах серии Большого шлема - на Открытых чемпионатах США (2017, 2020), Франции (2020) и Австралии (2021).

На счету 33-летнего Баутисты-Агута девять побед на соревнованиях ATP. Его лучшим результатом на турнирах Большого шлема является выход в полуфинал Уимблдона 2019 года.