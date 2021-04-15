Дело против Макгрегора о непристойном поведении закрыто из-за отсутствия доказательств

ТАСС, 15 апреля. Прокуратура французского города Бастия уведомила бывшего чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях ирландца Конора Макгрегора о закрытии против него дела о непристойном поведении из-за отсутствия доказательств. Об этом сообщает портал TMZ.

12 марта полиция Корсики задержала ирландца и предъявила ему обвинения в демонстративном поведении сексуального характера. Жалоба на 32-летнего ирландца поступила 10 сентября, когда он отдыхал на острове.