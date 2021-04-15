Джокович проиграл 33-й ракетке мира на турнире в Монте-Карло

Встреча завершилась со счетом 6:4, 7:5 в пользу 30-летнего британца. В четвертьфинале Эванс встретится с бельгийцем Давидом Гоффеном, который обыграл представителя Германии Александра Зверева.

Джокович ранее ни разу не играл с Эвансом. Британец занимает 33-е место в рейтинге ATP, в его активе один титул под эгидой организации. Лучший результат Эванса на турнирах серии Большого шлема - выход в четвертый раунд Открытого чемпионата Австралии в 2017 году. На турнире 2021 года он вылетел в первом раунде.

Джоковичу 33 года, он был посеян на турнире под первым номером. Серб 18 раз выигрывал турниры серии Большого шлема, из них девять раз Открытый чемпионат Австралии (2008, 2011, 2012, 2013, 2015, 2016, 2019, 2020, 2021), три раза

Открытый чемпионата США (2011, 2015, 2018), пять - Уимблдон (2011, 2014, 2015, 2018, 2019), один - Открытый чемпионат Франции (2016).

Турнир серии "Мастерс" в Монте-Карло завершится 18 апреля, его призовой фонд составляет $2,5 млн.