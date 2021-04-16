Стартует второй этап чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1"

ТАСС, 16 апреля. Программа второго этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" сезона 2021 года - Гран-при Эмилии-Романьи в итальянской Имоле - стартует в пятницу двумя сессиями свободных заездов. В субботу состоится третья сессия свободных заездов и квалификация, гонка пройдет в воскресенье.

Первый этап чемпионата мира, прошедший в Бахрейне в конце марта, вселил в болельщиков надежду на то, что в 2021 году лидер "Формулы-1" последних семи лет "Мерседес" во главе с семикратным чемпионом мира британцем Льюисом Хэмилтоном получит вызов со стороны соперников, а в борьбе за титулы вновь появится интрига. На протяжение всего уик-энда действующих чемпионов обгонял Макс Ферстаппен из команды "Ред Булл". Пилот из Нидерландов выиграл все три сессии свободных заездов, а в квалификации обогнал Хэмилтона на 0,3 секунды.

Гонку все же выиграл британец, но Ферстаппен проиграл ему меньше секунды. Нидерландец сумел отыграть восемь секунд на последних 16 кругах и до последнего атаковал Хэмилтона. Один раз он даже сумел пройти пилота "Мерседеса", но был вынужден вернуть ему первую позицию, поскольку во время обгона выехал за пределы трассы, за счет чего получил преимущество.

У россиянина Никиты Мазепина дебют в "Формуле-1" получился неудачным, но пилот "Хаас" постарается реабилитироваться в Имоле. Американская команда в нынешнем сезоне будет главным аутсайдером чемпионата, поскольку отказалась развивать болид 2021 года и решила сосредоточиться на постройке машины к следующему сезону, когда вступит в силу новый технический регламент. В связи с этим Мазепину и его партнеру по команде германцу Мику Шумахеру, сыну семикратного чемпиона мира Михаэля Шумахера, придется по большей части бороться друг с другом. В Бахрейне Шумахер был быстрее российского гонщика во всех свободных заездах и сумел доехать до финиша, заняв 16-е место.

Мазепин же по ходу уик-энда не раз допускал ошибки в пилотировании. Несколько раз его разворачивало по ходу свободных заездов, а в первом сегменте квалификации россиянин вылетел с трассы. Гонка для Мазепина закончилась уже на первом круге. Он допустил ошибку на выходе из поворота, его болид развернуло, и он врезался в заградительный барьер.

Гран-при Эмилии-Романьи был снова включен в программу чемпионата мира в прошлом сезоне. Ранее гонки в Имоле проводились с 1980 по 2006 год (первая прошла в рамках Гран-при Италии, последующие - Гран-при Сан-Марино). В 1994 году здесь прошел один из самых трагичных уик-эндов в истории "Формулы-1": в квалификации погиб австриец Роланд Ратценбергер, а в гонке - трехкратный чемпион мира бразилец Айртон Сенна.