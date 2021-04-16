Проект "Детская следж-хоккейная лига" победил во всероссийском конкурсе "Ты в игре"

МОСКВА, 16 апреля. /ТАСС/. Проект "Детская следж-хоккейная лига" стал победителем всероссийского конкурса "Ты в игре", организованного АНО "Национальные приоритеты" и Министерством спорта РФ в рамках федерального проекта "Спорт - норма жизни". Церемония состоялась в четверг в Москве.

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Победитель конкурса получил 1 млн рублей. Второе место занял проект Run with Zippy из Якутска. Это мобильное приложение - беговой трекер с интерактивным питомцем, который работает по принципу "тамагочи".

Третьим призером конкурса стал проект Crimea X Run, создатели которого организуют длинные забеги по побережью Черного моря.

В церемонии принял участие министр спорта Олег Матыцин.

Нацпроект "Демография" начал реализовываться в 2019 году и включает пять федеральных проектов: "Финансовая поддержка семей при рождении детей", "Содействие занятости женщин", "Старшее поколение", "Укрепление общественного здоровья", "Спорт - норма жизни". Среди ключевых целей - увеличение ожидаемой продолжительности здоровой жизни, снижение смертности населения старше трудоспособного возраста, формирование в обществе культуры здорового образа жизни, а также мотивации на отказ от вредных привычек и регулярные занятия спортом.