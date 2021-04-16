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Олимпиада в Токио

Марукава: Япония готовится провести безопасную Олимпиаду, чтобы избежать ее отмены

Ранее генеральный секретарь правящей в Японии Либерально-демократической партии Тосихиро Никаи заявил, что вариант отмены летних Олимпийских и Паралимпийских игр не исключен в случае ухудшения ситуации с пандемией коронавируса

ТОКИО, 16 апреля. /ТАСС/. Правительство Японии будет вести тщательную подготовку к Олимпийским играм в Токио, чтобы принять все меры безопасности в условиях пандемии и избежать варианта отмены соревнований. Об этом в пятницу на пресс-конференции заявила министр Тамаё Марукава, ответственная за проведение Олимпийских и Паралимпийских игр в Токио.

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"Я воспринимаю это заявление как побуждение [к действию]. Мы будем работать над реализацией безопасной и надежной Олимпиады, чтобы этого не произошло (отмена Игр - прим. ТАСС)", - сказала она.

Министр таким образом отреагировала на заявление генерального секретаря правящей в Японии Либерально-демократической партии (ЛДП) Тосихиро Никаи, который днем ранее сказал, что вариант отмены летних Олимпийских и Паралимпийских игр не исключен в случае ухудшения ситуации с пандемией коронавируса.

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Однако из-за пандемии соревнования были перенесены на год и запланированы на 23 июля - 8 августа 2021 года.

20 марта организаторы окончательно решили проводить Олимпийские игры без иностранных болельщиков. Вопрос об ограничении присутствия японских зрителей на спортивных объектах будет рассматриваться позднее.

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