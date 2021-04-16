Вратарь "Рейнджерс" Шестеркин поблагодарил партнеров после второго "сухого" матча кряду

В ночь на пятницу "Рейнджерс" дома обыграли со счетом 4:0 "Нью-Джерси". Шестеркин стал вторым вратарем команды с сезона-1926/27, кто смог не пропустить в двух матчах подряд в дебютном сезоне за клуб.

"Конечно, два шатаута - это великолепно, но я настаиваю на том, что этого бы не получилось без помощи ребят. Они ложатся под броски, блокируют их, буквально "съедают" эти шайбы, - сказал Шестеркин. - Мы правильно играем. Шаг за шагом мы стараемся ближе подойти к выходу в плей-офф".

"Рейнджерс" с 48 очками в 43 играх занимают пятое место в таблице Восточного дивизиона. Лучшие четыре команды от каждого из четырех дивизионов выйдут в плей-офф.