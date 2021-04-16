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НХЛ

Вратарь "Рейнджерс" Шестеркин поблагодарил партнеров после второго "сухого" матча кряду

Россиянин стал вторым вратарем команды с сезона-1926/27, кто смог не пропустить в двух матчах подряд в дебютном сезоне за клуб
Игорь Шестеркин Bruce Bennett/AP
Описание
Игорь Шестеркин
© Bruce Bennett/AP

ТАСС, 16 апреля. Российский голкипер клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Нью-Йорк Рейджерс" Игорь Шестеркин выразил благодарность партнерам по команде после своего второго подряд матча "на ноль". Комментарий вратаря приводит пресс-служба лиги.

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В ночь на пятницу "Рейнджерс" дома обыграли со счетом 4:0 "Нью-Джерси". Шестеркин стал вторым вратарем команды с сезона-1926/27, кто смог не пропустить в двух матчах подряд в дебютном сезоне за клуб.

"Конечно, два шатаута - это великолепно, но я настаиваю на том, что этого бы не получилось без помощи ребят. Они ложатся под броски, блокируют их, буквально "съедают" эти шайбы, - сказал Шестеркин. - Мы правильно играем. Шаг за шагом мы стараемся ближе подойти к выходу в плей-офф".

"Рейнджерс" с 48 очками в 43 играх занимают пятое место в таблице Восточного дивизиона. Лучшие четыре команды от каждого из четырех дивизионов выйдут в плей-офф.

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