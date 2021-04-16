Губернатор Куйвашев попросил Чернышенко пересмотреть финансирование объектов Универсиады

ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 апреля. /ТАСС/. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев попросил вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко рассмотреть возможность пересмотреть сроки и объем финансирования ряда объектов для XXXII Всемирной летней универсиады 2023 года. В частности, для строительства Дворца водных видов спорта и обновления фасадов зданий, передает корр. ТАСС.

"Считаю важным вопрос о сдвиге влево <…> по финансированию строительства Дворца водных видов спорта - мы подготовим все обоснования для того, чтобы как можно раньше закупить все необходимое оборудование. <…> Проект технологически сложный, при этом основной объем строительства приходится на 2021 и 2022 годы. Кроме того, требуется приобретение спецоборудования, имеющего длительные сроки поставки. Исходя из этого, прошу вашего содействия в принятии решения", - сказал Куйвашев, отметив, что речь идет о необходимости направить 2,9 млрд рублей в более ранний срок.

Также Куйвашев попросил рассмотреть возможность выделения региону дополнительных 360 млн рублей на ремонт фасадов зданий.

Всемирные студенческие игры пройдут в Екатеринбурге с 8 по 19 августа 2023 года. В соревновательную программу входят состязания по 18 видам спорта, в ходе которых будет разыграно 246 комплектов медалей.

Решение о проведении в Екатеринбурге Универсиады было принято 2 июля 2019 года исполкомом Международной федерации университетского спорта (FISU). Россия второй раз примет летнюю Универсиаду, в предыдущий раз соревнования проходили в Казани в 2013 году, кроме того, Москва принимала летнюю Универсиаду в 1973 году. В 2019 году Красноярск был столицей зимней Универсиады.