МОК с высокой вероятностью примет решение о варианте замены гимна сборной России 21 апреля

СОЧИ, 16 апреля. /ТАСС/. Исполком Международного Олимпийского комитета (МОК) с высокой вероятностью 21 апреля примет решение о выборе композиции вместо гимна для российской команды. Об этом журналистам в Сочи сообщил президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков.

"Вероятность крайне высокая, но не будем забегать вперед, дождемся этого события", - сказал Поздняков, отвечая на вопрос о вероятности принятия решения по замене гимна России на Играх 21 апреля.

В марте исполком ОКР предложил использовать фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского в качестве музыкального сопровождения протокольных мероприятий с участием российской команды на Олимпийских играх в Токио. Эта музыка должна будет исполняться и во время церемоний вручения российским спортсменам золотых наград.

В связи с двухлетними санкциями Всемирного антидопингового агентства (WADA) российские спортсмены на чемпионатах мира и Олимпийских играх не могут выступать под национальным флагом, а в их честь не может звучать государственный гимн. В январе комиссия спортсменов ОКР предложила использовать вместо национального гимна "Катюшу", однако позднее Спортивный арбитражный суд (CAS) пояснил, что песня не может звучать вместо российского гимна на ближайших Олимпийских играх.