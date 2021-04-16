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Олимпиада в Токио

МОК с высокой вероятностью примет решение о варианте замены гимна сборной России 21 апреля

В связи с двухлетними санкциями WADA российские спортсмены на чемпионатах мира и Олимпийских играх не могут выступать под национальным флагом, а в их честь не может звучать государственный гимн
Глава ОКР Станислав Поздняков Михаил Джапаридзе/ТАСС
Описание
Глава ОКР Станислав Поздняков
© Михаил Джапаридзе/ТАСС

СОЧИ, 16 апреля. /ТАСС/. Исполком Международного Олимпийского комитета (МОК) с высокой вероятностью 21 апреля примет решение о выборе композиции вместо гимна для российской команды. Об этом журналистам в Сочи сообщил президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков.

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"Вероятность крайне высокая, но не будем забегать вперед, дождемся этого события", - сказал Поздняков, отвечая на вопрос о вероятности принятия решения по замене гимна России на Играх 21 апреля.

В марте исполком ОКР предложил использовать фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского в качестве музыкального сопровождения протокольных мероприятий с участием российской команды на Олимпийских играх в Токио. Эта музыка должна будет исполняться и во время церемоний вручения российским спортсменам золотых наград.

В связи с двухлетними санкциями Всемирного антидопингового агентства (WADA) российские спортсмены на чемпионатах мира и Олимпийских играх не могут выступать под национальным флагом, а в их честь не может звучать государственный гимн. В январе комиссия спортсменов ОКР предложила использовать вместо национального гимна "Катюшу", однако позднее Спортивный арбитражный суд (CAS) пояснил, что песня не может звучать вместо российского гимна на ближайших Олимпийских играх.

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Поздняков, Станислав АлексеевичОлимпиада в Токио
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