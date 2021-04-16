Григорьянц: по словам судей, Сухина и Козловцев общались с ними лишь по деловым вопросам

МОСКВА, 16 апреля. /ТАСС/. Арбитры матча 25-го тура чемпионата России "Локомотив" - "Спартак" рассказали, что Станислав Сухина и Василий Козловцев, являющиеся начальниками команд, не совершали противоправных действий. Об этом журналистам сообщил глава контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц.

Сухина и Козловцев оштрафованы на 150 тыс. рублей за нахождение в судейской

Сухина и Козловцев оштрафованы на 150 тыс. рублей за нахождение в судейской.

"Мы получили рапорт от судейской бригады, где было написано, что Сухина попросил резервного арбитра вынести копию протокола, но в судейской были проблемы с принтером. Судьи сказали, что противоправных действий со стороны Сухины и Козловцева не было. Было общение только по деловым вопросам", - сказал Григорьянц.

"Если есть вопросы по протоколу, можно было вызвать резервного арбитра, а не заходить в судейскую. Обратиться к охраннику или подойти к делегату - он может заходить в судейскую", - добавил он.

Также Григорьянц сообщил, что рассмотрение захода Козловцева в судейскую было рассмотрено именно по ходатайству "Спартака".