Сидорова и Иванюк отправили заявки в World Athletics на получение нейтрального статуса

МОСКВА, 16 апреля. /ТАСС/. Действующая чемпионка мира в прыжках с шестом Анжелика Сидорова и бронзовый призер чемпионата мира 2019 года в прыжках в высоту Илья Иванюк отправили заявки в Международную ассоциацию легкоатлетических федераций (World Athletics) на получение нейтрального статуса, необходимого для участия в международных стартах. Об этом ТАСС сообщил менеджер спортсменов Павел Воронков.

Ранее World Athletics утвердила процедуру выдачи российским спортсменам нейтрального статуса (ANA). За оформление ANA взрослым атлетам (старше 20 лет) нужно заплатить $250, спортсменам до 20 лет - $100. Заявки на получение нейтрального статуса будут рассмотрены только с приложенными официальными письмами от Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) и Российского антидопингового агентства (РУСАДА), в которых будет содержаться полная информация о спортсмене.

"Сидорова и Иванюк отправили заявки на получение нейтрального статуса, - сказал Воронков. - Они планируют начать летний сезон 28 мая на этапе Бриллиантовой лиги в Дохе".

18 марта совет World Athletics вернул российским спортсменам право выступать на международных соревнованиях. Для этого им необходимо получить нейтральный статус, выступать под российским флагом они не могут по причине дисквалификации национальной федерации. В 2021 году статусы, дающие право выступать на крупных международных стартах (Олимпийских играх, молодежном чемпионате Европы, чемпионатах и первенствах мира), могут получить не более 10 спортсменов без права замены. На остальных международных стартах количество участвующих в них нейтральных легкоатлетов из России не ограничивается.