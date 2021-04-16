Ромашина довольна выступлением на этапе Мировой серии по синхронному плаванию в Казани

КАЗАНЬ, 16 апреля. /ТАСС/. Россиянка Светлана Ромашина довольна своим выступлением на этапе Мировой серии по синхронному плаванию в Казани. Она заявила журналистам, что надеется вместе со Светланой Колесниченко показать на Олимпийских играх в Токио новую программу, которая была подготовлена во время пандемии.

Дуэт Ромашина/Колесниченко выиграл на этапе Мировой серии в Казани. "Мы показали здесь новую программу, очень надеемся, что мы с ней сможем выступить на Олимпийских играх. Это было бы вдвойне приятно, интересно. Как раз-таки за время пандемии мы успели ее подготовить, и я думаю, что еще есть, конечно, над чем работать, но в целом все довольны", - сказала Ромашина после церемонии награждения.

Пятикратная олимпийская чемпионка отметила, что на стартах в Казани ей удалось прочувствовать драйв спортивных соревнований. "На самом деле мы уже жаждали каких-либо стартов, уже хотели выйти и показать, что мы натренировали за это время. Потому что действительно путь был очень долгий, и мне кажется, что все с таким задором даже выходили на старт. Очень рады, что мы наконец возобновили наши соревнования", - добавила синхронистка.

В прошлом соревновательном сезоне у дуэта была программа "Токио", с которой планировалось выступать на Олимпийских играх. Однако во время карантина синхронистки решили сделать что-то новое.

"Мы поняли, что у нас времени достаточно, решили взять современную "Калинку" в обработке группы Little Big. Как раз они должны были быть участниками Евровидения, к сожалению, оно тоже отменилось. Решили, что все-таки наша русская тематика должна присутствовать, и надеемся, что она очень громко прозвучит на Олимпиаде", - уточнила Ромашина.

Олимпийские игры пройдут в Токио с 23 июля по 8 августа.