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НБА

Клуб НБА "Нью-Йорк Никс" может подписать контракт с отчисленным игроком ЦСКА Джеймсом

По информации New York Post, в клубе из Нью-Йорка рассматривают Джеймса в качестве замены центровому Джону Хенсону, срок соглашения с которым истек 15 апреля

ТАСС, 16 апреля. Клуб Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) "Нью-Йорк Никс" рассматривает возможность подписания контракта с отстраненным от игр российского ЦСКА решением тренерского штаба защитником Майком Джеймсом. Об этом сообщает газета New York Post.

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Джеймс был отстранен от игр ЦСКА 29 марта. Причины такого решения не уточнялись.

По информации источника, "Нью-Йорк Никс" рассматривает Джеймса в качестве замены центровому Джону Хенсону, срок соглашения с которым истек 15 апреля.

По ходу нынешнего сезона Джеймса уже освобождали от матчей. На старте сезона баскетболист по неназванным причинам пропустил игру против "Басконии" в Евролиге. В январе защитника отстранили от тренировок и матчей после внутреннего инцидента в раздевалке, незадолго до этого спортсмен уезжал в США на похороны деда. В феврале пресс-служба ЦСКА сообщила, что баскетболист вновь покинул расположение команды и вернулся в США из-за смерти родственника.

Джеймс является баскетболистом ЦСКА с 2019 года, за это время он неоднократно признавался лучшим игроком тура Евролиги, один раз - лучшим игроком месяца. В составе ЦСКА он провел 55 матчей в Евролиге, в среднем набирая 20,2 очка, делая 3,2 подбора и 5 результативных передач.

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