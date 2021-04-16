Клуб НБА "Нью-Йорк Никс" может подписать контракт с отчисленным игроком ЦСКА Джеймсом

ТАСС, 16 апреля. Клуб Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) "Нью-Йорк Никс" рассматривает возможность подписания контракта с отстраненным от игр российского ЦСКА решением тренерского штаба защитником Майком Джеймсом. Об этом сообщает газета New York Post.
Джеймс был отстранен от игр ЦСКА 29 марта. Причины такого решения не уточнялись.
По информации источника, "Нью-Йорк Никс" рассматривает Джеймса в качестве замены центровому Джону Хенсону, срок соглашения с которым истек 15 апреля.
По ходу нынешнего сезона Джеймса уже освобождали от матчей. На старте сезона баскетболист по неназванным причинам пропустил игру против "Басконии" в Евролиге. В январе защитника отстранили от тренировок и матчей после внутреннего инцидента в раздевалке, незадолго до этого спортсмен уезжал в США на похороны деда. В феврале пресс-служба ЦСКА сообщила, что баскетболист вновь покинул расположение команды и вернулся в США из-за смерти родственника.
Джеймс является баскетболистом ЦСКА с 2019 года, за это время он неоднократно признавался лучшим игроком тура Евролиги, один раз - лучшим игроком месяца. В составе ЦСКА он провел 55 матчей в Евролиге, в среднем набирая 20,2 очка, делая 3,2 подбора и 5 результативных передач.