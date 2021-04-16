Ромашина: российские синхронистки на данный момент мечтают, чтобы Олимпиада состоялась

КАЗАНЬ, 16 апреля. /ТАСС/. Российские синхронистки мечтают о том, чтобы Олимпийские игры в Токио состоялись и у них была возможность выступить и показать себя. Об этом журналистам на этапе Мировой серии по синхронному плаванию в Казани сообщила пятикратная олимпийская чемпионка Светлана Ромашина.

"То, что мы со своей стороны сделаем все возможное - подготовимся, выступим, наверное, у меня нет никаких переживаний внутри. Некоторые новости, конечно, немного подогревают, которые приходят из Японии. Поэтому мы просто мечтаем, чтобы Олимпийские игры состоялись и у нас была возможность выступить, показать себя", - сказала она.

"Не так много [времени], я вам скажу точно, осталось 98 дней до начала, плюс 16 дней до закрытия Олимпийских игр. У нас все подсчитано, мы уже начинаем вести календарь. Поверьте, нас сейчас интересует только одна мысль - главное, чтобы Олимпийские игры состоялись", - добавила синхронистка.

Этап мировой серии и чемпионат России по синхронному плаванию проходит в Казани 16-18 апреля. Олимпийские игры запланированы в Токио с 23 июля по 8 августа. В прошлом году Игры не состоялись из-за пандемии коронавируса.