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Командный чемпионат мира по фигурному катанию

Мишина и Галлямов признались, что видеть на чемпионате мира российские флаги незабываемо

Мишина и Галлямов выиграли короткую и произвольную программы, принеся сборной России максимальные баллы

ТАСС, 17 апреля. Чемпионы мира по фигурному катанию спортивная пара Анастасия Мишина и Александр Галлямов назвали незабываемыми ощущения на командном чемпионате мира в японской Осаке (World Team Trophy), поскольку зрители поддерживали спортсменов российскими флагами. Об этом россияне рассказали журналистам после выступления с произвольной программой.

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Мишина и Галлямов выиграли короткую и произвольную программы, принеся своей команде максимальные баллы.

"Приятно было откатать эту программу ("We are the champions") при зрителях - на чемпионате мира в Стокгольме мы выступали без них. Со зрителями это ощущается по-другому - мы слышим поддержку, видим зрителей с флагами - это незабываемое ощущение", - рассказала Мишина.

Спортсмены пока не определились с планами подготовки к олимпийскому сезону. "В первую очередь мы сейчас будем ставить новые программы, потом уже обсудим с тренерами план подготовки - пока мы его еще сами не знаем", - сообщила Мишина.

Фигуристы поблагодарили Федерацию фигурного катания на коньках России за насыщенный сезон, который удалось обеспечить спортсменам несмотря на сложности пандемии. "У нас проводились кубок страны, чемпионаты России, контрольные прокаты - соревнований было примерно столько же, но меньше международных. Сезон начался позже месяца на два - был карантин, было сложнее входить в форму. Спасибо федерации, что у нас было время подготовиться к главным стартам", - отметил Галлямов.

Российская команда набрала по итогам семи видов программы 103 очка и лидирует в общем зачете турнира. Второй идет команда США (94), третью строчку занимают фигуристы из Японии (88). Командный чемпионат мира в Осаке завершится произвольной программой в женском одиночном катании. World Team Trophy является коммерческим турниром, проводимым Федерацией конькобежного спорта Японии при поддержке японской телекомпании "Асахи" под эгидой Международного союза конькобежцев (ISU).

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