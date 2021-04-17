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Командный чемпионат мира по фигурному катанию

Щербакова: радости на турнире в Японии было больше, чем на чемпионате мира в Стокгольме

Фигуристка выиграла короткую и произвольную программы на командном чемпионате мира, а также на чемпионате мира, который проходил с 22 по 28 марта в Стокгольме
Анна Щербакова Сергей Савостьянов/ТАСС
Описание
Анна Щербакова
© Сергей Савостьянов/ТАСС

МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. Российская фигуристка Анна Щербакова больше радовалась на командном чемпионате мира (World Team Trophy) в японской Осаке, чем на чемпионате мира 2021 года в Стокгольме. Об этом Щербакова рассказала журналистам.

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Щербакова выиграла короткую и произвольную программы на командном чемпионате мира, а также на чемпионате мира, который проходил с 22 по 28 марта в Стокгольме. Сборная России выиграла в общем зачете командного чемпионата мира, набрав 125 баллов.

"День произвольной [программы] получился довольно насыщенный и радостный, чем день короткой программы - тогда я не полностью прочувствовала всю атмосферу, - сказала Щербакова. - После дня перерыва, когда я поддерживала ребят, сегодня ее тоже чувствовала, прочувствовала командный дух, теплую атмосферу - мы все друг за друга болеем. Произвольная прошла на подъеме. Облегчения и радости даже больше, чем после чемпионате мира в Стокгольме - там я не давала себе расслабиться, а здесь чувствую конец сезона, чувствую удовлетворение, и хочется чуть выдохнуть".

Спортсменка отметила, что пока не задумывалась об олимпийском сезоне. "Пока целенаправленно об этом не задумывалась, но цель всегда одна - работа надо всем, и прыжки, и хореография, интересные программы, каждое движение. Важно чувствовать образ программы", - добавила Щербакова.

Щербаковой 17 лет, она является серебряным призером чемпионата Европы (2020), серебряным призером финала Гран-при (2019) и трехкратной чемпионкой России (2019, 2020, 2021).

World Team Trophy является коммерческим турниром, проводимым Федерацией конькобежного спорта Японии при поддержке японской телекомпании "Асахи" под эгидой Международного союза конькобежцев (ISU).

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