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Командный чемпионат мира по фигурному катанию

Бестемьянова: Мишина и Галлямов показали отличную программу на командном чемпионате мира

Сборная России победила в общем зачете на командном чемпионате мира
Наталья Бестемьянова Владимир Гердо/ТАСС
Описание
Наталья Бестемьянова
© Владимир Гердо/ТАСС

МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. Выступающие в соревнованиях спортивных пар Анастасия Мишина и Александр Галлямов продемонстрировали хорошую произвольную программу, что повлияло на общую победу сборной России на командном чемпионате мира (World Team Trophy) по фигурному катанию в японской Осаке. Таким мнением с ТАСС поделилась олимпийская чемпионка Наталья Бестемьянова.

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Фигуристы получили за произвольную программу 151,59 балла. Второе место заняла американская пара Алекса Шимека и Брендон Фрейзер (133,63 балла), третье - японцы Рику Миура и Рюити Кихара (130,83).

"Мишина и Галлямов сегодня показали отличный прокат. Что касается общей победы, это произошло впервые в истории этого турнира, так как раньше мы выигрывали [олимпийский] командный турнир в Сочи. Конечно, это замечательное достижение", - сказала Бестемьянова.

Ранее на чемпионате мира в Стокгольме в конце марта россияне выиграли золотые медали в трех из четырех дисциплин. "Успешное выступление на чемпионате мира дало нам уверенность в том, что они [Мишина и Галлямов] могут побеждать. Им же пришлось доказывать все с самого начала, никто авансов не раздавал", - отметила она.

World Team Trophy является коммерческим турниром, проводимым Федерацией конькобежного спорта Японии при поддержке японской телекомпании "Асахи" под эгидой Международного союза конькобежцев (ISU).

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Командный чемпионат мира по фигурному катанию
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