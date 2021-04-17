Туктамышева рассказала, что много работала над тройным акселем

В субботу сборная России впервые в истории одержала победу в общем зачете командного чемпионата мира.

"Я много работала над ним (тройным акселем), и сейчас этот прыжок не стал очень сложным для меня, но это, безусловно, большая работа и правильная техника, - рассказала Туктамышева. - Нужно постоянно контролировать, чтобы аксель был совсем в ногах, им нужно много заниматься. Если сравнивать с тем, как я прыгала его в детстве и сейчас, сейчас мне даже легче его делать, потому что мы больше этим прыжком занимаемся, чем в детстве, сейчас я более уверена в нем. Если приложить усилия и правильную технику, он может у многих получиться".

На вопросы о четверных прыжках, Туктамышева напомнила: "Я занимаюсь этим вопросом, просто они (четверные прыжки) не настолько стабильны, и я пока не вставляю их в программы".

"Но, надеюсь, что к следующему сезону подготовлю программу с четверным прыжком, у меня есть такой план, - отметила фигуристка. - Четверной прыжок для меня совсем новый элемент - мне нужно понять каждую мелочь, каждую деталь, чтобы потом с практикой я могла его прыгать стабильно. Было много соревнований, надо было работать на стабильность, но, надеюсь, что он будет у меня таким же стабильным, как тройной аксель".