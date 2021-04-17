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Командный чемпионат мира по фигурному катанию

Туктамышева рассказала, что много работала над тройным акселем

По словам фигуристки, этот прыжок сейчас не является для нее очень сложным

МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. Российская фигуристка Елизавета Туктамышева проделала большую работу для правильного исполнения тройного акселя. Об этом ученица Алексея Мишина рассказала журналистам после победы сборной России на командном чемпионате мира (World Team Trophy) в Осаке.

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"Я много работала над ним (тройным акселем), и сейчас этот прыжок не стал очень сложным для меня, но это, безусловно, большая работа и правильная техника, - рассказала Туктамышева. - Нужно постоянно контролировать, чтобы аксель был совсем в ногах, им нужно много заниматься. Если сравнивать с тем, как я прыгала его в детстве и сейчас, сейчас мне даже легче его делать, потому что мы больше этим прыжком занимаемся, чем в детстве, сейчас я более уверена в нем. Если приложить усилия и правильную технику, он может у многих получиться".

На вопросы о четверных прыжках, Туктамышева напомнила: "Я занимаюсь этим вопросом, просто они (четверные прыжки) не настолько стабильны, и я пока не вставляю их в программы".

"Но, надеюсь, что к следующему сезону подготовлю программу с четверным прыжком, у меня есть такой план, - отметила фигуристка. - Четверной прыжок для меня совсем новый элемент - мне нужно понять каждую мелочь, каждую деталь, чтобы потом с практикой я могла его прыгать стабильно. Было много соревнований, надо было работать на стабильность, но, надеюсь, что он будет у меня таким же стабильным, как тройной аксель".

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Командный чемпионат мира по фигурному катанию
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