Ковтун: россияне выиграли командный чемпионат мира за счет правильной работы федерации

МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. Сборная России по фигурному катанию одержала победу на командном чемпионате мира (World Team Trophy) в Осаке за счет правильной и планомерной работы Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР). Такое мнение ТАСС высказал двукратный серебряный призер чемпионатов Европы Максим Ковтун.

В субботу сборная России впервые в истории выиграла общий зачет командного чемпионата мира. "Во-первых, конечно, хочу поздравить всех ребят с окончанием сложного сезона. Это первая в истории наша победа на этом турнире, и она случилась в преддверии важного олимпийского сезона. Я считаю, что наши ребята сделали все максимально возможное, выложились все без исключения и выполнили свою задачу на 100%", - сказал Ковтун.

Сборная России набрала в общем зачете 125 баллов, второе место заняла команда США (110), третье - фигуристы из Японии (107). "Думаю, что [выиграть с большим отрывом] удалось за счет правильной и планомерной работы нашей федерации по ходу сезона. Она позволила нашим спортсменам в это сложное ковидное время не терять соревновательный дух и ощущение выступлений. В отличие от других сборных, наверное, у нас эта работа была выполнена лучше всех". - отметил Ковтун.

"Естественно, победа важна в контексте генеральной репетиции перед командными соревнованиями на Олимпийских играх. Соответственно, наша федерация также делает выводы, кто в команде стабилен и на кого можно положиться. Сейчас наш состав продемонстрировал именно стойкость и стабильность", - добавил собеседник ТАСС.

World Team Trophy является коммерческим турниром, проводимым Федерацией конькобежного спорта Японии при поддержке японской телекомпании "Асахи" под эгидой Международного союза конькобежцев (ISU).