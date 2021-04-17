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Формула-1

Хэмилтон выиграл квалификацию Гран-при Эмилия-Романьи

Россиянин Никита Мазепин показал 19-й результат
Льюис Хэмилтон EPA-EFE/DAVIDE GENNARI
Описание
Льюис Хэмилтон
© EPA-EFE/DAVIDE GENNARI

ТАСС, 17 апреля. Британский пилот команды "Мерседес" Льюис Хэмилтон стал победителем квалификации Гран-при Эмилия-Романьи - второго этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1". Заезды проходят на автодроме в Имоле.

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Лучший круг Хэмилтон проехал за 1 минуту 14,411 секунды. Второй результат показал мексиканец Серхио Перес из "Ред Булл", третий - его партнер по команде нидерландец Макс Ферстаппен, выигравший квалификацию первого этапа сезона в Бахрейне. Для 36-летнего Хэмилтона этот поул стал 99-м в карьере.

Российский пилот "Хаас" Никита Мазепин продемонстрировал худшее, 19-е время. Японец Юки Цунода из "Альфа Таури" вылетел с трассы, не успев показать результат, и стал в квалификации 20-м. Партнер Мазепина по команде Мик Шумахер занял 18-е место.

Гонка пройдет в воскресенье, начало - 15:00 мск.

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