Хэмилтон выиграл квалификацию Гран-при Эмилия-Романьи

ТАСС, 17 апреля. Британский пилот команды "Мерседес" Льюис Хэмилтон стал победителем квалификации Гран-при Эмилия-Романьи - второго этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1". Заезды проходят на автодроме в Имоле.

Мазепин начал путь в "Формуле-1" с аварии на первом круге

С места в барьер. Мазепин начал путь в "Формуле-1" с аварии на первом круге

Лучший круг Хэмилтон проехал за 1 минуту 14,411 секунды. Второй результат показал мексиканец Серхио Перес из "Ред Булл", третий - его партнер по команде нидерландец Макс Ферстаппен, выигравший квалификацию первого этапа сезона в Бахрейне. Для 36-летнего Хэмилтона этот поул стал 99-м в карьере.

Российский пилот "Хаас" Никита Мазепин продемонстрировал худшее, 19-е время. Японец Юки Цунода из "Альфа Таури" вылетел с трассы, не успев показать результат, и стал в квалификации 20-м. Партнер Мазепина по команде Мик Шумахер занял 18-е место.