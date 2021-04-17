"Норвич" досрочно гарантировал себе возвращение в Английскую премьер-лигу

ТАСС, 17 апреля. "Норвич" досрочно обеспечил себе выход в Английскую премьер-лигу (АПЛ) - высший дивизион чемпионата Англии по футболу.

В субботу идущий третьим в турнирной таблице чемпионшипа "Суонси" сыграл в домашней встрече 42-го тура вничью с "Уикомбом" (2:2) и потерял шансы обойти лидирующий "Норвич". Подопечные Даниэля Фарке обеспечили себе прямой выход в АПЛ за четыре матча до конца сезона.

"Норвич" набрал 90 очков в 41 матче, у идущего вторым "Уотфорда" 82 очка в 42 встречах, у "Суонси" - 76 очков. Лучшие две команды чемпионшипа по итогам сезона попадают в АПЛ напрямую. Клубы, занявшие с третьего по шестое места, сыграют в плей-офф, победитель которого станет третьим новичком высшего дивизиона.

"Норвич" вылетел из АПЛ по итогам прошлого сезона. Следующий чемпионат АПЛ (существует с 1992 года) станет для команды 10-м в истории.