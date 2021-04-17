Карпин объяснил поражение от "Локомотива" нехваткой качества игры

ТАСС, 17 апреля. Футболистам "Ростова" не хватало качества в игре с московским "Локомотивом". Об этом заявил главный тренер ростовчан Валерий Карпин, комментарий которого приводит газета " Спорт-Экспресс ".

"Ростов" в субботу проиграл в меньшинстве "Локомотиву" (1:4) в матче 26-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ). Первый мяч был забит после ошибки вратаря ростовчан Сергея Песьякова.

"Качества и не хватает, чтобы количество провести в качество. Первый гол - ошибка, несчастный случай, предугадать такое невозможно, надо свести к минимуму эти ошибки, - отметил Карпин. - После удаления при счете 1:2 уже не было разницы, с каким счетом проигрывать, до удаления играли, отбирали, атаковали, не хватало качества в последней передаче, чтобы забить. До удаления, за исключением первых пяти минут, команда играла нормально, а потом пошел другой футбол: начинать с 0:2 в гостях, особенно против "Локомотива", тяжело".

На 53-й минуте поле покинул из-за второй желтой карточки полузащитник "Ростова" Армин Гигович, на 65-й минуте Гжегож Крыховяк реализовал пенальти, который сам и заработал. "По поводу пенальти ничего не могу сказать. По удалению - тренер "Локомотива" скажет обратное, - сначала был фол футболиста "Локомотива". Пусть комментируют компетентные органы", - добавил тренер.

"Ростов" после 26 туров занимает девятое место таблицы, набрав 37 очков. В следующем туре подопечные Карпина примут 25 апреля тульский "Арсенал".