"Локомотив" разгромил "Ростов" и одержал седьмую победу подряд в Российской премьер-лиге

МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. Московский "Локомотив" обыграл "Ростов" со счетом 4:1 в домашнем матче 26-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча на "РЖД-Арене", как и другие матчи тура, началась с минуты молчания в память о спортивном враче Александре Ярдошвили.

Первый мяч железнодорожников после ошибки голкипера "Ростова" Сергея Песьякова забил Франсуа Камано (4-я минута), также голы на счету Рифата Жемалетдинова (6), Гжегожа Крыховяка (65, с пенальти) и Эдера (90). У ростовчан отличился Деннис Хаджикадунич (33). На 53-й минуте поле покинул полузащитник "Ростова" Армин Гигович, получивший вторую желтую карточку.

Составы на матч объявил голкипер "Локомотива" Маринато Гилерме. Болельщикам железнодорожников перед матчем были розданы зеленые футболки с надписью "Мы - "Локо", мы - вместе" в поддержку голкипера. Гилерме был дисквалифицирован на два матча после игры прошлого тура со "Спартаком" (2:0) за оскорбительные жесты, адресованные болельщикам красно-белых, которые скандировали кричалки расистского характера в сторону вратаря.

"Локомотив" обыграл дома ростовчан впервые с октября 2018 года (2:1). Подопечные Марко Николича одержали седьмую подряд победу в чемпионате, последний раз команда теряла очки 17 декабря в гостевом матче против "Химок" (2:3). Железнодорожники с 49 очками вышли на второе место в турнирной таблице, обойдя "Спартак", который имеет матч в запасе и в воскресенье дома встретится с "Уфой". "Ростов" имеет в активе 37 очков и идет девятым.

В следующем туре столичный клуб 24 апреля сыграет на выезде с идущим на последнем месте "Тамбовом". "Ростов" 25 апреля примет тульский "Арсенал".