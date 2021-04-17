"Локомотив" разгромил "Ростов" и одержал седьмую победу подряд в Российской премьер-лиге

МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. Московский "Локомотив" обыграл "Ростов" со счетом 4:1 в домашнем матче 26-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча на "РЖД-Арене", как и другие матчи тура, началась с минуты молчания в память о спортивном враче Александре Ярдошвили.
Первый мяч железнодорожников после ошибки голкипера "Ростова" Сергея Песьякова забил Франсуа Камано (4-я минута), также голы на счету Рифата Жемалетдинова (6), Гжегожа Крыховяка (65, с пенальти) и Эдера (90). У ростовчан отличился Деннис Хаджикадунич (33). На 53-й минуте поле покинул полузащитник "Ростова" Армин Гигович, получивший вторую желтую карточку.
Составы на матч объявил голкипер "Локомотива" Маринато Гилерме. Болельщикам железнодорожников перед матчем были розданы зеленые футболки с надписью "Мы - "Локо", мы - вместе" в поддержку голкипера. Гилерме был дисквалифицирован на два матча после игры прошлого тура со "Спартаком" (2:0) за оскорбительные жесты, адресованные болельщикам красно-белых, которые скандировали кричалки расистского характера в сторону вратаря.
"Локомотив" обыграл дома ростовчан впервые с октября 2018 года (2:1). Подопечные Марко Николича одержали седьмую подряд победу в чемпионате, последний раз команда теряла очки 17 декабря в гостевом матче против "Химок" (2:3). Железнодорожники с 49 очками вышли на второе место в турнирной таблице, обойдя "Спартак", который имеет матч в запасе и в воскресенье дома встретится с "Уфой". "Ростов" имеет в активе 37 очков и идет девятым.
В следующем туре столичный клуб 24 апреля сыграет на выезде с идущим на последнем месте "Тамбовом". "Ростов" 25 апреля примет тульский "Арсенал".
|№
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Мячи
|Очки
|1
|Зенит
|25
|16
|6
|3
|57-22
|54
|2
|Локомотив
|26
|15
|4
|7
|38-27
|49
|3
|Спартак
|25
|14
|5
|6
|49-30
|47
|4
|ЦСКА
|25
|14
|4
|7
|44-25
|46
|5
|Динамо
|26
|14
|4
|8
|41-28
|46
|6
|Рубин
|25
|13
|4
|8
|34-29
|43
|7
|Сочи
|25
|11
|7
|7
|39-28
|40
|8
|Химки
|26
|11
|5
|10
|32-37
|38
|9
|Ростов
|26
|11
|4
|11
|33-31
|37
|10
|Ахмат
|26
|10
|5
|11
|30-33
|35
|11
|Краснодар
|25
|10
|4
|11
|44-36
|34
|12
|Урал
|25
|6
|12
|7
|24-32
|30
|13
|Арсенал
|25
|5
|5
|15
|20-42
|20
|14
|Ротор
|26
|4
|6
|16
|12-43
|18
|15
|Уфа
|25
|4
|5
|16
|18-41
|17
|16
|Тамбов
|25
|3
|4
|18
|15-46
|13