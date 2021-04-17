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Футбол в России

"Динамо" разгромило "Ротор" в матче чемпионата России по футболу

Встреча в Волгограде завершилась со счетом 3:0 в пользу гостей
Футболисты "Динамо" Михаил Джапаридзе/ТАСС
Описание
Футболисты "Динамо"
© Михаил Джапаридзе/ТАСС

ТАСС, 17 апреля. Московское "Динамо" на выезде обыграло волгоградский "Ротор" в матче 26-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги. Встреча завершилась со счетом 3:0.

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Забитыми мячами отметились Даниил Фомин (57-я минута, с пенальти), Иван Ордец (76) и Клинтон Н'Жи (90+1).

Встреча началась с минуты молчания в память о спортивном враче Александре Ярдошвили, работавшем в российском футболе более 40 лет. Специалист умер в возрасте 66 лет во вторник, он был главным врачом "Динамо" с 2016 года.

"Динамо" не проигрывает на протяжении четырех матчей в чемпионате (3 победы, 1 ничья), клуб занимает пятое место в турнирной таблице, набрав 46 очков. Команда из Волгограда потерпела пятое поражения подряд и располагается на 14-й строчке, имея в активе 18 очков.

В следующем туре подопечные Сандро Шварца 24 апреля примут подмосковные "Химки", волгоградский клуб в этот же день на выезде встретится с петербургским "Зенитом".

Чемпионат России по футболу сезона-2020/21
КомандаИгрыПобедыНичьиПораженияМячиОчки
1Зенит25166357-2254
2Локомотив26154738-2749
3Спартак25145649-3047
4ЦСКА25144744-2546
5Динамо26144841-2846
6Рубин25134834-2943
7Сочи25117739-2840
8Химки261151032-3738
9Ростов261141133-3137
10Ахмат261051130-3335
11Краснодар251041144-3634
12Урал25612724-3230
13Арсенал25551520-4220
14Ротор26461612-4318
15Уфа25451618-4117
16Тамбов25341815-4613

 

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