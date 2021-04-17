"Динамо" разгромило "Ротор" в матче чемпионата России по футболу

ТАСС, 17 апреля. Московское "Динамо" на выезде обыграло волгоградский "Ротор" в матче 26-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги. Встреча завершилась со счетом 3:0.
Забитыми мячами отметились Даниил Фомин (57-я минута, с пенальти), Иван Ордец (76) и Клинтон Н'Жи (90+1).
Встреча началась с минуты молчания в память о спортивном враче Александре Ярдошвили, работавшем в российском футболе более 40 лет. Специалист умер в возрасте 66 лет во вторник, он был главным врачом "Динамо" с 2016 года.
"Динамо" не проигрывает на протяжении четырех матчей в чемпионате (3 победы, 1 ничья), клуб занимает пятое место в турнирной таблице, набрав 46 очков. Команда из Волгограда потерпела пятое поражения подряд и располагается на 14-й строчке, имея в активе 18 очков.
В следующем туре подопечные Сандро Шварца 24 апреля примут подмосковные "Химки", волгоградский клуб в этот же день на выезде встретится с петербургским "Зенитом".
|№
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Мячи
|Очки
|1
|Зенит
|25
|16
|6
|3
|57-22
|54
|2
|Локомотив
|26
|15
|4
|7
|38-27
|49
|3
|Спартак
|25
|14
|5
|6
|49-30
|47
|4
|ЦСКА
|25
|14
|4
|7
|44-25
|46
|5
|Динамо
|26
|14
|4
|8
|41-28
|46
|6
|Рубин
|25
|13
|4
|8
|34-29
|43
|7
|Сочи
|25
|11
|7
|7
|39-28
|40
|8
|Химки
|26
|11
|5
|10
|32-37
|38
|9
|Ростов
|26
|11
|4
|11
|33-31
|37
|10
|Ахмат
|26
|10
|5
|11
|30-33
|35
|11
|Краснодар
|25
|10
|4
|11
|44-36
|34
|12
|Урал
|25
|6
|12
|7
|24-32
|30
|13
|Арсенал
|25
|5
|5
|15
|20-42
|20
|14
|Ротор
|26
|4
|6
|16
|12-43
|18
|15
|Уфа
|25
|4
|5
|16
|18-41
|17
|16
|Тамбов
|25
|3
|4
|18
|15-46
|13