"Динамо" разгромило "Ротор" в матче чемпионата России по футболу

ТАСС, 17 апреля. Московское "Динамо" на выезде обыграло волгоградский "Ротор" в матче 26-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги. Встреча завершилась со счетом 3:0.

Забитыми мячами отметились Даниил Фомин (57-я минута, с пенальти), Иван Ордец (76) и Клинтон Н'Жи (90+1).

Встреча началась с минуты молчания в память о спортивном враче Александре Ярдошвили, работавшем в российском футболе более 40 лет. Специалист умер в возрасте 66 лет во вторник, он был главным врачом "Динамо" с 2016 года.

"Динамо" не проигрывает на протяжении четырех матчей в чемпионате (3 победы, 1 ничья), клуб занимает пятое место в турнирной таблице, набрав 46 очков. Команда из Волгограда потерпела пятое поражения подряд и располагается на 14-й строчке, имея в активе 18 очков.

В следующем туре подопечные Сандро Шварца 24 апреля примут подмосковные "Химки", волгоградский клуб в этот же день на выезде встретится с петербургским "Зенитом".