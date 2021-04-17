"Ахмат" победил "Химки" в матче чемпионата России по футболу

В составе победителей голы забили Евгений Харин (25-я минута), Владимир Ильин (44) и Георгий Мелкадзе (65). У гостей отличился Брайан Идову (88). На 33-й минуте Ильин не сумел реализовать пенальти.

✂ Мелкадзе ножницами порезал оборону «Химок» на мелкие кусочки Насладись отборной красотой от Жоры в первом же матче тура pic.twitter.com/hsPH1RYuBg

Ранее выступавший за "Ахмат" полузащитник "Химок" Денис Глушаков пропустил матч из-за травмы колена, полученной в матче 25-го тура РПЛ против "Тамбова" (1:0).

"Ахмат" набрал 35 очков в 26 матчах и вышел на десятое место в турнирной таблице чемпионата России. Грозненский клуб гарантировал себе место в РПЛ на следующий сезон. "Химки" располагаются на восьмой строчке, имея в активе 38 очков.

В следующем туре "Ахмат" 24 апреля в гостях сыграет с "Уралом", а "Химки" в тот же день на выезде сыграют с московским "Динамо". 21 апреля грозненский клуб дома примет самарские "Крылья Советов" в полуфинале Бетсити - Кубка России.