"Ахмат" победил "Химки" в матче чемпионата России по футболу

ГРОЗНЫЙ, 17 апреля. /ТАСС/. Грозненский "Ахмат" со счетом 3:1 обыграл подмосковные "Химки" в домашнем матче 26-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ).
В составе победителей голы забили Евгений Харин (25-я минута), Владимир Ильин (44) и Георгий Мелкадзе (65). У гостей отличился Брайан Идову (88). На 33-й минуте Ильин не сумел реализовать пенальти.
✂ Мелкадзе ножницами порезал оборону «Химок» на мелкие кусочки— Матч ТВ (@MatchTV) April 17, 2021
Насладись отборной красотой от Жоры в первом же матче тура pic.twitter.com/hsPH1RYuBg
Ранее выступавший за "Ахмат" полузащитник "Химок" Денис Глушаков пропустил матч из-за травмы колена, полученной в матче 25-го тура РПЛ против "Тамбова" (1:0).
"Ахмат" набрал 35 очков в 26 матчах и вышел на десятое место в турнирной таблице чемпионата России. Грозненский клуб гарантировал себе место в РПЛ на следующий сезон. "Химки" располагаются на восьмой строчке, имея в активе 38 очков.
В следующем туре "Ахмат" 24 апреля в гостях сыграет с "Уралом", а "Химки" в тот же день на выезде сыграют с московским "Динамо". 21 апреля грозненский клуб дома примет самарские "Крылья Советов" в полуфинале Бетсити - Кубка России.
|№
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Мячи
|Очки
|1
|Зенит
|25
|16
|6
|3
|57-22
|54
|2
|Спартак
|25
|14
|5
|6
|49-30
|47
|3
|Локомотив
|25
|14
|4
|7
|34-26
|46
|4
|ЦСКА
|25
|14
|4
|7
|44-25
|46
|5
|Рубин
|25
|13
|4
|8
|34-29
|43
|6
|Динамо
|25
|13
|4
|8
|38-28
|43
|7
|Сочи
|25
|11
|7
|7
|39-28
|40
|8
|Химки
|26
|11
|5
|10
|32-37
|38
|9
|Ростов
|25
|11
|4
|10
|32-27
|37
|10
|Ахмат
|26
|10
|5
|11
|30-33
|35
|10
|Краснодар
|25
|10
|4
|11
|44-36
|34
|12
|Урал
|25
|6
|12
|7
|24-32
|30
|13
|Арсенал
|25
|5
|5
|15
|20-42
|20
|14
|Ротор
|25
|4
|6
|15
|12-40
|18
|15
|Уфа
|25
|4
|5
|16
|18-41
|17
|16
|Тамбов
|25
|3
|4
|18
|15-46
|13