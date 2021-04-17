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Футбол в России

"Ахмат" победил "Химки" в матче чемпионата России по футболу

Встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу грозненского клуба
© Елена Афонина/ТАСС

ГРОЗНЫЙ, 17 апреля. /ТАСС/. Грозненский "Ахмат" со счетом 3:1 обыграл подмосковные "Химки" в домашнем матче 26-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ).

В составе победителей голы забили Евгений Харин (25-я минута), Владимир Ильин (44) и Георгий Мелкадзе (65). У гостей отличился Брайан Идову (88). На 33-й минуте Ильин не сумел реализовать пенальти.

Ранее выступавший за "Ахмат" полузащитник "Химок" Денис Глушаков пропустил матч из-за травмы колена, полученной в матче 25-го тура РПЛ против "Тамбова" (1:0).

"Ахмат" набрал 35 очков в 26 матчах и вышел на десятое место в турнирной таблице чемпионата России. Грозненский клуб гарантировал себе место в РПЛ на следующий сезон. "Химки" располагаются на восьмой строчке, имея в активе 38 очков.

В следующем туре "Ахмат" 24 апреля в гостях сыграет с "Уралом", а "Химки" в тот же день на выезде сыграют с московским "Динамо". 21 апреля грозненский клуб дома примет самарские "Крылья Советов" в полуфинале Бетсити - Кубка России.

Чемпионат России по футболу сезона-2020/21
КомандаИгрыПобедыНичьиПораженияМячиОчки
1Зенит25166357-2254
2Спартак25145649-3047
3Локомотив25144734-2646
4ЦСКА25144744-2546
5Рубин25134834-2943
6Динамо25134838-2843
7Сочи25117739-2840
8Химки261151032-3738
9Ростов251141032-2737
10Ахмат261051130-3335
10Краснодар251041144-3634
12Урал25612724-3230
13Арсенал25551520-4220
14Ротор25461512-4018
15Уфа25451618-4117
16Тамбов25341815-4613

 

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