Корстин: поражение ЦСКА добавило интриги в концовке "регулярки" Единой лиги ВТБ

МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. Победа над ЦСКА позволит баскетболистам краснодарского клуба "Локомотив-Кубань" претендовать на второе место в регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ. Такое мнение ТАСС высказала гендиректор лиги Илона Корстин.

В субботу "Локомотив-Кубань" победил армейцев со счетом 103:94 в предпоследнем для обеих команд матче регулярного чемпионата. Краснодарский клуб поднялся на третье место в таблице, опередив ЦСКА.

"Эта победа над ЦСКА для "Локо" очень важна, она позволяет краснодарцам не только подняться на третье место в лиге, но и претендовать на итоговую вторую строчку по итогам регулярного сезона. Все решится в очном споре "Локомотива-Кубани" и УНИКСа в последнем матче 25 апреля", - сказала Корстин.

"Сегодня отлично проявили себя лидеры "Локо", Гордон, Кузминскас, Калниетис, Уильямс-Госс показали эффективный баскетбол, который позволил краснодарцам диктовать свой ритм. Также команда Евгения Пашутина превзошла ЦСКА на подборе и атаковала с более высоким процентом. Нас ждет очень интересная развязка регулярного сезона, а затем бескомпромиссный плей-офф", - добавила она.

В регулярном чемпионате победу ранее себе гарантировал "Зенит". Вторым идет УНИКС (16 побед в 21 матче), третьим - "Локомотив-Кубань" (17 побед в 23 матчах), четвертым - ЦСКА (16 побед в 23 матчах).