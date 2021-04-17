Дзюдоистка Давыдова рассказала, что намерена в будущем взять реванш у Трстеняк

ЛИССАБОН, 17 апреля. /ТАСС/. Серебряный призер чемпионата Европы по дзюдо россиянка Дарья Давыдова уверена, что в будущем она сможет одолеть олимпийскую чемпионку словенку Тину Трстеняк, которой уступила в финале европейского чемпионата в Лиссабоне. Об этом Давыдова рассказала ТАСС после выступления.

Давыдова заняла второе место в весовой категории до 63 кг на чемпионате Европы, проходящем в Португалии.

"Мы уже раза три-четыре боролись с Трстеняк, и каждый раз я ей, к сожалению, уступаю. Она очень суетная, у нее много движений, она скоростная, опережает меня. Но ее можно одолеть, стоит только очень захотеть, и у меня есть заготовки, над которыми я буду усерднее работать".

На вопрос о планах на олимпийский отбор спортсменка ответила: "План только один - олимпийская медаль. И это мой план на ближайшие три месяца. Отдыхать некогда, чтобы эта медаль была. Поэтому сейчас на три-четыре дня домой и снова на сборы".

Давыдовой 30 лет, это ее первая награда чемпионатов Европы в индивидуальном первенстве, на ноябрьском чемпионате Европы в Праге спортсменка была седьмой.

В 2017 году Давыдова стала чемпионкой России, помимо этого на ее счету одна серебряная и четыре бронзовые награды национального первенства.