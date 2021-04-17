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Футбол в России

Гончаренко считает, что уровень игры "Краснодара" в матче с "Зенитом" упал после замен

Краснодарский клуб вел в счете 2:0, но упустил победу в конце второго тайма

ТАСС, 17 апреля. После замен уровень игры "Краснодара" в матче против петербургского "Зенита" упал. Такое мнение высказал главный тренер команды Виктор Гончаренко, комментарий которого приводит газета "Спорт-Экспресс".

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В субботу "Краснодар" сыграл вничью с "Зенитом" (2:2) в домашнем матче 26-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги, ведя по ходу матча в два мяча.

"Эмоциональная игра, нравятся такие матчи болельщикам, много атак у обеих команд. Мы до замен очень хорошо смотрелись, по делу вели, после замены немного потеряли контроль, уровень игры, расположение пропало. У "Зенита" путем замен упало качество, но улучшилось движение, и мы их вернули в игру после первого пропущенного мяча в простой ситуации, а потом еще второй гол. Ну, в атаке моментами не очень хорошо смотрелись, моментами - в обороне, есть пища для размышления", - сказал Гончаренко.

"Зенит" лидирует в таблице РПЛ с 55 очками в 26 матчах и опережает идущий вторым московский "Локомотив" на шесть очков. Столичные "Спартак" и ЦСКА располагаются на третьем (47) и четвертом (46) местах соответственно и проведут свои матчи тура в воскресенье. "Краснодар" занимает 11-е место, набрав 35 очков в 26 матчах.

Теги
Российский футболГончаренко, Виктор Михайлович
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