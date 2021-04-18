Харитонов успешно дебютировал в лиге боев на голых кулаках в США

ТАСС, 18 апреля. Российский боец смешанного стиля (ММА) Сергей Харитонов успешно дебютировал в лиге боев на голых кулаках Stone Faces в США. В поединке супертяжелой весовой категории он выиграл у американского бойца ММА Майка Кука нокаутом в первом раунде.

Харитонов трижды отправлял соперника на настил, после третьего падения американец не успел встать за положенные 10 секунд. Поединок был остановлен за 33 секунды до конца первого раунда.

Россиянин провел первый бой после длительного перерыва, связанного с травмами, полученными в потасовке с бойцом Адамом Яндиевым.

В настоящий момент 40-летний Харитонов является бойцом американской организации Bellator. В его послужном списке в ММА 30 побед, 7 поражений. В активе 39-летнего Кука в ММА 13 побед и 13 поражений.