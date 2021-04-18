Бучневич: клуб НХЛ "Рейнджерс" не имеет права сейчас терять очки

ТАСС, 18 апреля. Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Нью-Йорк Рейнджерс" не должен выпускать игру из под контроля, так как сейчас не имеет права на потерю очков. Такое мнение выразил российский нападающий команды Павел Бучневич, комментарий которого приводит официальная версия сайта лиги на русском языке.

В субботу "Рейнджерс" дома победили "Нью-Джерси" (6:3), Бучневич отметился хет-триком. 17 апреля форварду исполнилось 26 лет, на его счету 40 очков (19 шайб + 21 результативная передача) в текущем сезоне.

"Мы понимаем, что не имеем права сейчас терять очки, поэтому с самого начала старались контролировать игру, - сказал Бучневич. - Надо забивать быстрый гол, лучше вести матч. Так мы и сделали, а при счете 4:3 забросили еще две шайбы. Конечно, концовка получилась нервной, но это нам урок, что не стоит выпускать игру из-под контроля. И тогда все будет нормально".

Артемий Панарин, отметившийся голом и тремя результативными передачами, отметил вклад Бучневича в победу команды. "Бучневич - очень хороший игрок с большим хоккейным IQ. Поздравляю его с днем рождения. Можно позавидовать такому дню, когда делаешь хет-трик. Мы рады за Бучневича, он играет очень важную роль и в обороне, и в меньшинстве, и в атаке", - сказал Панарин.

"Рейнджерс" занимают пятое место в турнирной таблице Восточного дивизиона, набрав в 44 матчах 50 очков. Лучшие четыре команды от каждого из четырех дивизионов выйдут в плей-офф.