Гол Йевтича принес "Рубину" победу над "Уралом" в матче чемпионата России по футболу

ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 апреля. Футболисты казанского "Рубина" со счетом 1:0 обыграли екатеринбургский "Урал" в гостевом матче 26-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ).
Гол на 45-й минуте забил признанный лучшим игроком матча Дарко Йевтич. Грузинский полузащитник казанской команды Хвича Кварацхелия получил травму и был заменен на 32-й минуте. На 82-й минуте полузащитник "Рубина" Денис Макаров получил вторую желтую карточку за нарушение правил в своей штрафной, но нападающий "Урала" Андрей Панюков не реализовал пенальти.
"Рубин" с 46 очками поднялся на четвертое место в турнирной таблице РПЛ. "Урал" с 30 очками после 26 игр располагается на 12-й позиции.
В следующем туре "Урал" 24 апреля дома сыграет с грозненским "Ахматом", "Рубин" днем позже примет "Краснодар".
|№
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Мячи
|Очки
|1
|Зенит
|26
|16
|7
|3
|59-24
|55
|2
|Локомотив
|26
|15
|4
|7
|38-27
|49
|3
|Спартак
|25
|14
|5
|6
|49-30
|47
|4
|Рубин
|26
|14
|4
|8
|35-29
|46
|5
|ЦСКА
|25
|14
|4
|7
|44-25
|46
|6
|Динамо
|26
|14
|4
|8
|41-28
|46
|7
|Сочи
|25
|11
|7
|7
|39-28
|40
|8
|Химки
|26
|11
|5
|10
|32-37
|38
|9
|Ростов
|26
|11
|4
|11
|33-31
|37
|10
|Ахмат
|26
|10
|5
|11
|30-33
|35
|11
|Краснодар
|26
|10
|5
|11
|46-38
|35
|12
|Урал
|26
|6
|12
|8
|24-33
|30
|13
|Арсенал
|25
|5
|5
|15
|20-42
|20
|14
|Ротор
|26
|4
|6
|16
|12-43
|18
|15
|Уфа
|25
|4
|5
|16
|18-41
|17
|16
|Тамбов
|25
|3
|4
|18
|15-46
|13