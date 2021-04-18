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Футбол в России

Гол Йевтича принес "Рубину" победу над "Уралом" в матче чемпионата России по футболу

Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу казанского клуба
Главный тренер "Рубина" Леонид Слуцкий Сергей Савостьянов/ТАСС
Описание
Главный тренер "Рубина" Леонид Слуцкий
© Сергей Савостьянов/ТАСС

ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 апреля. Футболисты казанского "Рубина" со счетом 1:0 обыграли екатеринбургский "Урал" в гостевом матче 26-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ).

Гол на 45-й минуте забил признанный лучшим игроком матча Дарко Йевтич. Грузинский полузащитник казанской команды Хвича Кварацхелия получил травму и был заменен на 32-й минуте. На 82-й минуте полузащитник "Рубина" Денис Макаров получил вторую желтую карточку за нарушение правил в своей штрафной, но нападающий "Урала" Андрей Панюков не реализовал пенальти.

"Рубин" с 46 очками поднялся на четвертое место в турнирной таблице РПЛ. "Урал" с 30 очками после 26 игр располагается на 12-й позиции.

В следующем туре "Урал" 24 апреля дома сыграет с грозненским "Ахматом", "Рубин" днем позже примет "Краснодар".

Чемпионат России по футболу сезона-2020/21
КомандаИгрыПобедыНичьиПораженияМячиОчки
1Зенит26167359-2455
2Локомотив26154738-2749
3Спартак25145649-3047
4Рубин26144835-2946
5ЦСКА25144744-2546
6Динамо26144841-2846
7Сочи25117739-2840
8Химки261151032-3738
9Ростов261141133-3137
10Ахмат261051130-3335
11Краснодар261051146-3835
12Урал26612824-3330
13Арсенал25551520-4220
14Ротор26461612-4318
15Уфа25451618-4117
16Тамбов25341815-4613

 

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