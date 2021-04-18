Гол Йевтича принес "Рубину" победу над "Уралом" в матче чемпионата России по футболу

ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 апреля. Футболисты казанского "Рубина" со счетом 1:0 обыграли екатеринбургский "Урал" в гостевом матче 26-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ).

Гол на 45-й минуте забил признанный лучшим игроком матча Дарко Йевтич. Грузинский полузащитник казанской команды Хвича Кварацхелия получил травму и был заменен на 32-й минуте. На 82-й минуте полузащитник "Рубина" Денис Макаров получил вторую желтую карточку за нарушение правил в своей штрафной, но нападающий "Урала" Андрей Панюков не реализовал пенальти.

"Рубин" с 46 очками поднялся на четвертое место в турнирной таблице РПЛ. "Урал" с 30 очками после 26 игр располагается на 12-й позиции.

В следующем туре "Урал" 24 апреля дома сыграет с грозненским "Ахматом", "Рубин" днем позже примет "Краснодар".