Футболисты "Арсенала" разгромили "Тамбов" в домашнем матче чемпионата России

ТУЛА, 18 апреля. Футболисты тульского "Арсенала" со счетом 4:0 обыграл "Тамбов" в домашнем матче 26-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ).

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В составе победителей забитыми мячами отметились Роберт Бауэр (11-я минута, с пенальти), Евгений Луценко (25), Сергей Ткачев (64) и Даниил Хлусевич (67).

Тульская команда одержала третью домашнюю победу подряд в РПЛ. Серия поражений "Тамбова" в национальном первенстве увеличилась до семи игр.

"Арсенал" набрал 23 очка и занимает 13-е место в турнирной таблице чемпионата. "Тамбов" располагается на последней, 16-й строчке с 13 очками в активе.

В следующем туре "Тамбов" 24 апреля дома сыграет против московского "Локомотива", который одержал девять побед кряду в различных турнирах после зимней паузы. "Арсенал" днем позже встретится в гостях с потерпевшим три поражения подряд "Ростовом".