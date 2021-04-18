Футболисты "Арсенала" разгромили "Тамбов" в домашнем матче чемпионата России

ТУЛА, 18 апреля. Футболисты тульского "Арсенала" со счетом 4:0 обыграл "Тамбов" в домашнем матче 26-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ).
В составе победителей забитыми мячами отметились Роберт Бауэр (11-я минута, с пенальти), Евгений Луценко (25), Сергей Ткачев (64) и Даниил Хлусевич (67).
Тульская команда одержала третью домашнюю победу подряд в РПЛ. Серия поражений "Тамбова" в национальном первенстве увеличилась до семи игр.
"Арсенал" набрал 23 очка и занимает 13-е место в турнирной таблице чемпионата. "Тамбов" располагается на последней, 16-й строчке с 13 очками в активе.
В следующем туре "Тамбов" 24 апреля дома сыграет против московского "Локомотива", который одержал девять побед кряду в различных турнирах после зимней паузы. "Арсенал" днем позже встретится в гостях с потерпевшим три поражения подряд "Ростовом".
|№
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Мячи
|Очки
|1
|Зенит
|26
|16
|7
|3
|59-24
|55
|2
|Локомотив
|26
|15
|4
|7
|38-27
|49
|3
|Спартак
|25
|14
|5
|6
|49-30
|47
|4
|Рубин
|26
|14
|4
|8
|35-29
|46
|5
|ЦСКА
|25
|14
|4
|7
|44-25
|46
|6
|Динамо
|26
|14
|4
|8
|41-28
|46
|7
|Сочи
|25
|11
|7
|7
|39-28
|40
|8
|Химки
|26
|11
|5
|10
|32-37
|38
|9
|Ростов
|26
|11
|4
|11
|33-31
|37
|10
|Ахмат
|26
|10
|5
|11
|30-33
|35
|11
|Краснодар
|26
|10
|5
|11
|46-38
|35
|12
|Урал
|26
|6
|12
|8
|24-33
|30
|13
|Арсенал
|26
|6
|5
|15
|24-42
|23
|14
|Ротор
|26
|4
|6
|16
|12-43
|18
|15
|Уфа
|25
|4
|5
|16
|18-41
|17
|16
|Тамбов
|26
|3
|4
|19
|15-50
|13