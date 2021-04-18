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Футбол в России

Футболисты "Арсенала" разгромили "Тамбов" в домашнем матче чемпионата России

Встреча завершилась со счетом 4:0 в пользу тульской команды
© Михаил Терещенко/ТАСС

ТУЛА, 18 апреля. Футболисты тульского "Арсенала" со счетом 4:0 обыграл "Тамбов" в домашнем матче 26-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ).

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В составе победителей забитыми мячами отметились Роберт Бауэр (11-я минута, с пенальти), Евгений Луценко (25), Сергей Ткачев (64) и Даниил Хлусевич (67).

Тульская команда одержала третью домашнюю победу подряд в РПЛ. Серия поражений "Тамбова" в национальном первенстве увеличилась до семи игр.

"Арсенал" набрал 23 очка и занимает 13-е место в турнирной таблице чемпионата. "Тамбов" располагается на последней, 16-й строчке с 13 очками в активе.

В следующем туре "Тамбов" 24 апреля дома сыграет против московского "Локомотива", который одержал девять побед кряду в различных турнирах после зимней паузы. "Арсенал" днем позже встретится в гостях с потерпевшим три поражения подряд "Ростовом".

Чемпионат России по футболу сезона-2020/21
КомандаИгрыПобедыНичьиПораженияМячиОчки
1Зенит26167359-2455
2Локомотив26154738-2749
3Спартак25145649-3047
4Рубин26144835-2946
5ЦСКА25144744-2546
6Динамо26144841-2846
7Сочи25117739-2840
8Химки261151032-3738
9Ростов261141133-3137
10Ахмат261051130-3335
11Краснодар261051146-3835
12Урал26612824-3330
13Арсенал26651524-4223
14Ротор26461612-4318
15Уфа25451618-4117
16Тамбов26341915-5013

 

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