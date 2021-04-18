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Футбол в России

Аджоев: "Арсенал" одержал над "Тамбовом" уверенную и хладнокровную победу

Тульский клуб победил в матче чемпионата России со счетом 4:0
Руководитель тульского "Арсенала" Гурам Аджоев Валерий Шарифулин/ТАСС
Описание
Руководитель тульского "Арсенала" Гурам Аджоев
© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 18 апреля. /ТАСС/. Тульский "Арсенал" уверенно и хладнокровно разгромил "Тамбов" в матче чемпионата России по футболу. Такое мнение ТАСС высказал руководитель тульского клуба Гурам Аджоев.

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В воскресенье "Арсенал" победил дома "Тамбов" со счетом 4:0 в матче 26-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги.

"Сделали то, что и должны были сделать, уверенно и хладнокровно забрали три очка, - заявил Аджоев. - В таких матчах многое решает предельная собранность и концентрация, рад, что мы сегодня их продемонстрировали. В нашей ситуации нет разницы, кто является соперником, нам нужно выигрывать абсолютно каждую встречу".

"Важно было побыстрее забить первый гол, так и получилось на деле. В дальнейшем также смотрелись весьма убедительно и заслуженно одержали крупную победу. Порадовали сегодня и болельщиков, и себя, будем готовиться к следующим играм", - добавил он.

После 26 туров "Арсенал" идет на 13-м месте таблицы, набрав 23 очка. В следующем туре команда 25 апреля сыграет в гостях с "Ростовом".

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