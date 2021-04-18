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Формула-1

Ферстаппен выиграл Гран-при Эмилия-Романьи. Мазепин стал последним из финишировавших

Второе место занял Льюис Хэмилтон, третье - Ландо Норрис
Макс Ферстаппен EPA-EFE/DAVIDE GENNARI
Описание
Макс Ферстаппен
© EPA-EFE/DAVIDE GENNARI

ТАСС, 18 апреля. Нидерландский гонщик "Ред Булл" Макс Ферстаппен стал победителем второго этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" - Гран-при Эмилия-Романьи. Заезд прошел на автодроме Энцо и Дино Феррари в итальянской Имоле.

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Вторым в гонке финишировал семикратный чемпион мира британец Льюис Хэмилтон из "Мерседес", третьим - британский пилот "Макларена" Ландо Норрис.

Российский пилот "Хаас" Никита Мазепин стал последним из финишировавших гонщиков, заняв 17-е место. Его партнер по команде немец Мик Шумахер показал 16-й результат.

Пилоты стартовали в проливной дождь. На первом круге после контакта с Мазепиным участие в гонке завершил канадец Николас Латифи из "Уильямс". На 33-м круге вылетели после аварии на прямой партнер Латифи по "Уильямс" британец Джордж Рассел и пилот "Мерседеса" финн Валттери Боттас, после чего гонка была приостановлена и после уборки с трассы обломков болидов возобновлена. Двумя кругами ранее в гравийную ловушку попал Хэмилтон, но сумел продолжить гонку.

Следующий этап пройдет с 30 апреля по 2 мая в Португалии.

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