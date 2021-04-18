Ферстаппен выиграл Гран-при Эмилия-Романьи. Мазепин стал последним из финишировавших

ТАСС, 18 апреля. Нидерландский гонщик "Ред Булл" Макс Ферстаппен стал победителем второго этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" - Гран-при Эмилия-Романьи. Заезд прошел на автодроме Энцо и Дино Феррари в итальянской Имоле.

Мазепин начал путь в "Формуле-1" с аварии на первом круге

С места в барьер. Мазепин начал путь в "Формуле-1" с аварии на первом круге

Вторым в гонке финишировал семикратный чемпион мира британец Льюис Хэмилтон из "Мерседес", третьим - британский пилот "Макларена" Ландо Норрис.

Российский пилот "Хаас" Никита Мазепин стал последним из финишировавших гонщиков, заняв 17-е место. Его партнер по команде немец Мик Шумахер показал 16-й результат.

Пилоты стартовали в проливной дождь. На первом круге после контакта с Мазепиным участие в гонке завершил канадец Николас Латифи из "Уильямс". На 33-м круге вылетели после аварии на прямой партнер Латифи по "Уильямс" британец Джордж Рассел и пилот "Мерседеса" финн Валттери Боттас, после чего гонка была приостановлена и после уборки с трассы обломков болидов возобновлена. Двумя кругами ранее в гравийную ловушку попал Хэмилтон, но сумел продолжить гонку.

Следующий этап пройдет с 30 апреля по 2 мая в Португалии.