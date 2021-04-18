ЦСКА потерпел первое поражение под руководством Олича, проиграв "Сочи" в чемпионате России

ТАСС, 18 апреля. "Сочи" одержал победу над московским ЦСКА со счетом 2:1 в домашнем матче 26-го тура Тинькофф - чемпионата России по футболу.
В составе победителей забитыми мячами отметились Кристиан Нобоа (40-я минута, с пенальти) и Артур Юсупов (54), у проигравших отличился Игорь Дивеев (78). Пенальти был назначен после использования системы видеоассистента рефери.
ЦСКА провел четвертый матч под руководством хорватского специалиста Ивицы Олича и потерпел первое поражение после смены тренера. В предыдущих трех встречах армейцы одержали три победы.
В турнирной таблице "Сочи" занимает седьмое место, набрав 43 очка, ЦСКА с 46 очками идет пятым.
В следующем туре "Сочи" на выезде сыграет с "Уфой", ЦСКА в гостях встретится с московским "Спартаком". Оба матча пройдут 25 апреля.
|№
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Мячи
|Очки
|1
|Зенит
|26
|16
|7
|3
|59-24
|55
|2
|Локомотив
|26
|15
|4
|7
|38-27
|49
|3
|Спартак
|25
|14
|5
|6
|49-30
|47
|4
|Рубин
|26
|14
|4
|8
|35-29
|46
|5
|ЦСКА
|26
|14
|4
|8
|45-27
|46
|6
|Динамо
|26
|14
|4
|8
|41-28
|46
|7
|Сочи
|26
|12
|7
|7
|41-29
|43
|8
|Химки
|26
|11
|5
|10
|32-37
|38
|9
|Ростов
|26
|11
|4
|11
|33-31
|37
|10
|Ахмат
|26
|10
|5
|11
|30-33
|35
|11
|Краснодар
|26
|10
|5
|11
|46-38
|35
|12
|Урал
|26
|6
|12
|8
|24-33
|30
|13
|Арсенал
|26
|6
|5
|15
|24-42
|23
|14
|Ротор
|26
|4
|6
|16
|12-43
|18
|15
|Уфа
|25
|4
|5
|16
|18-41
|17
|16
|Тамбов
|26
|3
|4
|19
|15-50
|13