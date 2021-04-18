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Футбол в России

ЦСКА потерпел первое поражение под руководством Олича, проиграв "Сочи" в чемпионате России

Армейцы провели четвертый матч после смены тренера, в трех предыдущих они победили
Константин Марадишвили (ЦСКА) и Кристиан Нобоа ("Сочи") Дмитрий Феоктистов/ТАСС
Описание
Константин Марадишвили (ЦСКА) и Кристиан Нобоа ("Сочи")
© Дмитрий Феоктистов/ТАСС

ТАСС, 18 апреля. "Сочи" одержал победу над московским ЦСКА со счетом 2:1 в домашнем матче 26-го тура Тинькофф - чемпионата России по футболу.

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В составе победителей забитыми мячами отметились Кристиан Нобоа (40-я минута, с пенальти) и Артур Юсупов (54), у проигравших отличился Игорь Дивеев (78). Пенальти был назначен после использования системы видеоассистента рефери.

ЦСКА провел четвертый матч под руководством хорватского специалиста Ивицы Олича и потерпел первое поражение после смены тренера. В предыдущих трех встречах армейцы одержали три победы.

В турнирной таблице "Сочи" занимает седьмое место, набрав 43 очка, ЦСКА с 46 очками идет пятым.

В следующем туре "Сочи" на выезде сыграет с "Уфой", ЦСКА в гостях встретится с московским "Спартаком". Оба матча пройдут 25 апреля.

Чемпионат России по футболу сезона-2020/21
КомандаИгрыПобедыНичьиПораженияМячиОчки
1Зенит26167359-2455
2Локомотив26154738-2749
3Спартак25145649-3047
4Рубин26144835-2946
5ЦСКА26144845-2746
6Динамо26144841-2846
7Сочи26127741-2943
8Химки261151032-3738
9Ростов261141133-3137
10Ахмат261051130-3335
11Краснодар261051146-3835
12Урал26612824-3330
13Арсенал26651524-4223
14Ротор26461612-4318
15Уфа25451618-4117
16Тамбов26341915-5013

 

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