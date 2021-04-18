Дзюдоист Игольников считает, что допустил детскую ошибку на чемпионате Европы

ЛИССАБОН, 18 апреля. /ТАСС/. Бронзовый призер чемпионата Европы по дзюдо в Лиссабоне Михаил Игольников признался, что после детской ошибки в полуфинале турнира настраивался в схватке за третье место просто показать свою борьбу, поклониться и уйти. Об этом спортсмен рассказал ТАСС.

Двукратный чемпион Европы Игольников в схватке за выход в финал в весе до 90 кг уступил грузинскому борцу Беке Гвиниашвили. Во встрече за бронзу уже на второй минуте поединка он одержал чистую победу над сербом Неманьей Майдовым. Обидчик россиянина уступил в финале чемпионата Европы своему соотечественнику Лаше Бекаури.

"В схватке за выход в финал допустил детскую ошибку, - рассказал Игольников. - Судья оценил действие соперника на вазари, хотя мне казалось, что там не было оценки и ситуация была нейтральной. В итоге взял и побежал на соперника, а в результате попался на элементарный бросок - подсечку под пятку".

"За бронзу боролся с сербом, своим давним соперником. После того, как настраивался как минимум на финал, просто вышел, показал свою борьбу, поклонился, ушел", - сказал дзюдоист.

Спортсмен поблагодарил своих родителей, тренеров, особенно отметил работу тренера сборной Евгения Кулдина и спортивного директора Федерации дзюдо России, которые готовили его уже на месте, в Лиссабоне. "Последние десять дней они стояли со мной в паре, и им приходилось нелегко - я много бросал, работал на захватах и видел, как им тяжело это давалось, ведь Евгений Львович давно не выходил бороться. Без такой подводки было не обойтись, и я им сразу пообещал - если будет медаль, обязательно передам им привет", - сказал Игольников.