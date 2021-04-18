"Авангард" обыграл ЦСКА в первом матче финальной серии КХЛ

МОСКВА, 18 апреля. /ТАСС/. Омский "Авангард" победил на выезде ЦСКА со счетом 4:1 в первом матче финальной серии Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла на "ЦСКА-Арене" в присутствии 7 138 зрителей.

Голами у победителей отметились Егор Чинахов (16-я минута), Кирилл Готовец (31), Рид Буше (52) и Илья Каблуков (58). В составе ЦСКА шайбу забросил Андрей Локтионов (42). Счет в серии до четырех побед стал 1-0 в пользу омского клуба. Следующий матч серии пройдет 20 апреля в Москве.

ЦСКА в первом раунде плей-офф в четырех матчах переиграл "Спартак", а затем сломил сопротивление "Локомотива" (4-3 в серии) и СКА (4-2). "Авангард" в плей-офф прошел "Автомобилист" (4-1), магнитогорский "Металлург" (4-2) и "Ак Барс" (4-3).

В регулярном чемпионате клубы провели два матча, в обоих играх победу праздновали армейцы. В Москве хозяева победили со счетом 4:2, ЦСКА также был сильнее в Балашихе (4:1), где "Авангард" проводит домашние матчи.

Команды играли в последнем проведенном финале Кубка Гагарина в сезоне-2018/19, тогда армейцы выиграли серию со счетом 4-0 и впервые стали обладателями трофея. В сезоне-2019/20 турнир был досрочно завершен после первой стадии плей-офф из-за пандемии коронавируса.

Обе команды выступают в КХЛ с момента основания лиги (сезона-2008/09). Высшим достижением "Авангарда" является выход в финал Кубка Гагарина (2011/12, 2018/19). Армейцы принимают участие в финале в четвертый раз, кроме сезона-2018/19 они выходили в финал еще дважды (2015/16 и 2017/18).