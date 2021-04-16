Серия, заслуживающая экранизации. "Авангард" вышел в финал плей-офф КХЛ, обыграв "Ак Барс"

ТАСС, 16 апреля. Омский "Авангард" стал вторым финалистом плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), где сыграет с московским ЦСКА. В четверг омичи со счетом 4:3 в овертайме седьмого матча полуфинальной серии Кубка Гагарина на выезде переиграли "Ак Барс".
Впервые в истории КХЛ все матчи серии завершились победами гостевой команды. Перед седьмой игрой главный тренер "Авангарда" Боб Хартли не внес изменений в состав. Его коллега Дмитрий Квартальнов вернул в основу Найджела Доуса, который пропускал шестую встречу. Другой легионер, французский нападающий казанской команды Стефан Да Коста, снова остался вне заявки.
Шесть предыдущих матчей серии проходили в осторожном ключе без большого количества заброшенных шайб. Однако решающая встреча неожиданно прошла на встречных курсах с обилием моментов со стороны обеих команд. Уже в первом периоде зрители "Татнефть-Арены" увидели три заброшенные шайбы, две из которых влетели в ворота хозяев.
На 11-й минуте Кирилл Семенов со второго добивания пробил Тимура Билялова, но спустя две минуты "Ак Барс" отыгрался благодаря точному броску Дмитрия Воронкова. Под занавес периода Оливер Каски своим броском во второй раз зажег красный свет за воротами Билялова, к которому по этой пропущенной шайбе есть вопросы. В начале второго периода "Авангард" мог увеличить преимущество в счете, но после броска Сергея Толчинского шайба попала в штангу.
После этого эпизода "Ак Барс" перехватил инициативу, и две шайбы во концовке периода в исполнении Альберта Яруллина и Артема Галимова выглядели логично. В обоих случаях голевыми передачами отметился Воронков, который, по словам Квартальнова, играл в решающем матче с переломом челюсти. В третьем периоде гости сумели добавить и сравнять счет усилиями Вилле Покки, который с неудобной руки отправил отскочившую к нему шайбу в верхний угол ворот.
Квартальнов взял вину на себя
Развязка матча и серии наступила на четвертой минуте овертайма. Причем в самом начале дополнительного времени "Ак Барс" запер гостей в зоне и заставил Хартли использовать тайм-аут. Решающую шайбу "Авангард" забросил после красивой комбинации с участием Сергея Толчинского и Александра Хохлачева, которые вывели на бросок Каски, и финский защитник не промахнулся, отправив шайбу в верхний угол ворот.
Это Омск! Это "Авангард"!— КХЛ (@khl) April 15, 2021
Оливер Каски выводит "ястребов" в #ФиналКубкаГагарина! pic.twitter.com/1vZrk5qdBT
"В овертайме пришлось брать тайм-аут, так как наши игроки сильно устали. Финальная комбинация от Толчинского, Хохлачева и Каски - это что-то прекрасное. Я горжусь нашими ребятами и рад победе", - отметил Хартли после матча.
"Авангард" выиграл второй овертайм по ходу серии. В пятом матче Илья Ковальчук сравнял счет на последней минуте третьего периода, а победную шайбу забросил Рид Буше. "Если говорить о каком-то отдельном кино, то вся серия заслуживает экранизации. Никогда за всю жизнь я не видел такой сумасшедшей серии", - сказал Хартли.
Квартальнов проиграл все четыре седьмых матча серии плей-офф в карьере. В 2013 году его "Сибирь" уступила "Авангарду" в первом раунде, в 2015-м ЦСКА был слабее СКА в финале конференции, а в 2016-м московские армейцы проиграли "Металлургу" в решающей встрече финала Кубка Гагарина. Для Хартли нынешняя седьмая игра стала первой за три года работы в КХЛ.
"Конечно, есть много ошибок. Кого-то не поставили, кого-то заменили. Виноват тренер. Не буду никому никакие сказки рассказывать. Есть много моментов", - сказал Квартальнов.
"Авангард" и ЦСКА во второй раз сыграют в финале Кубка Гагарина. В 2019 году столичная команда выиграла серию всухую.
Ситуация с Емелиным
В финальной серии "Авангарду" придется обойтись без одного из своих капитанов Алексея Емелина. Хоккеист получил повреждение во первой игре серии с "Ак Барсом", после которого покинул лед, но в скором времени вернулся на площадку. Однако на второй матч защитник не вышел. Позднее "Авангард" сообщил, что Емелина госпитализировали в тяжелом состоянии.
Защитник находился в Республиканской клинической больнице Казани в тяжелом состоянии, ему был поставлен диагноз "токсический шок печени", а газета "Бизнес-онлайн" сообщила, в организме хоккеиста обнаружили наркотические вещества. Затем Емелина транспортировали в Москву и госпитализировали в НИИ им. Склифосовского. В день третьего матча "Авангард" сделал заявление, в котором подчеркнул, что клуб не располагает информацией о присутствии в организме Емелина запрещенных веществ.
Министерство внутренних дел по Татарстану начало проверку после поступления результатов анализов хоккеиста. "Авангард" 9 апреля направил официальный запрос в МВД по Республике Татарстан по поводу распространенной информации. Клуб считал информацию о наличии запрещенных веществ недостоверной и попросил сообщить, на основании каких документов она была распространена. В НИИ им. Склифосовского следов запрещенных препаратов обнаружено не было.
Емелин вскоре был выписан из НИИ им. Склифосовского и посетил шестой матч серии в Балашихе. В четверг хоккеист сообщил об улучшении своего состояния.