Серия, заслуживающая экранизации. "Авангард" вышел в финал плей-офф КХЛ, обыграв "Ак Барс"

ТАСС, 16 апреля. Омский "Авангард" стал вторым финалистом плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), где сыграет с московским ЦСКА. В четверг омичи со счетом 4:3 в овертайме седьмого матча полуфинальной серии Кубка Гагарина на выезде переиграли "Ак Барс".

Впервые в истории КХЛ все матчи серии завершились победами гостевой команды. Перед седьмой игрой главный тренер "Авангарда" Боб Хартли не внес изменений в состав. Его коллега Дмитрий Квартальнов вернул в основу Найджела Доуса, который пропускал шестую встречу. Другой легионер, французский нападающий казанской команды Стефан Да Коста, снова остался вне заявки.

Шесть предыдущих матчей серии проходили в осторожном ключе без большого количества заброшенных шайб. Однако решающая встреча неожиданно прошла на встречных курсах с обилием моментов со стороны обеих команд. Уже в первом периоде зрители "Татнефть-Арены" увидели три заброшенные шайбы, две из которых влетели в ворота хозяев.

На 11-й минуте Кирилл Семенов со второго добивания пробил Тимура Билялова, но спустя две минуты "Ак Барс" отыгрался благодаря точному броску Дмитрия Воронкова. Под занавес периода Оливер Каски своим броском во второй раз зажег красный свет за воротами Билялова, к которому по этой пропущенной шайбе есть вопросы. В начале второго периода "Авангард" мог увеличить преимущество в счете, но после броска Сергея Толчинского шайба попала в штангу.

После этого эпизода "Ак Барс" перехватил инициативу, и две шайбы во концовке периода в исполнении Альберта Яруллина и Артема Галимова выглядели логично. В обоих случаях голевыми передачами отметился Воронков, который, по словам Квартальнова, играл в решающем матче с переломом челюсти. В третьем периоде гости сумели добавить и сравнять счет усилиями Вилле Покки, который с неудобной руки отправил отскочившую к нему шайбу в верхний угол ворот.

Квартальнов взял вину на себя

Развязка матча и серии наступила на четвертой минуте овертайма. Причем в самом начале дополнительного времени "Ак Барс" запер гостей в зоне и заставил Хартли использовать тайм-аут. Решающую шайбу "Авангард" забросил после красивой комбинации с участием Сергея Толчинского и Александра Хохлачева, которые вывели на бросок Каски, и финский защитник не промахнулся, отправив шайбу в верхний угол ворот.