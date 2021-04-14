Госпитализированный хоккеист "Авангарда" Емелин сообщил, что стал чувствовать себя лучше

ТАСС, 14 апреля. Капитан омского клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Авангард" Алексей Емелин, госпитализированный после матча, чувствует себя намного лучше. Об этом хоккеист рассказал в Instagram "Авангарда".

Емелин почувствовал себя плохо после первого матча полуфинала Кубка Гагарина с "Ак Барсом" в Казани 5 апреля и был госпитализирован. Позднее хоккеист был перевезен в Москву. 9 апреля клуб сообщил, что состояние Емелина улучшилось.

"Хочу сказать, что я стал себя намного лучше чувствовать. Хотел бы поблагодарить руководство клуба, команду, болельщиков и тех людей, которые поддерживали меня в этот трудный период, - сказал Емелин. - Я всегда старался оставаться на связи со своей командой, хотел бы пожелать им удачи в седьмой игре".