Госпитализированный хоккеист "Авангарда" Емелин сообщил, что стал чувствовать себя лучше

ТАСС, 14 апреля. Капитан омского клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Авангард" Алексей Емелин, госпитализированный после матча, чувствует себя намного лучше. Об этом хоккеист рассказал в Instagram "Авангарда".
Емелин почувствовал себя плохо после первого матча полуфинала Кубка Гагарина с "Ак Барсом" в Казани 5 апреля и был госпитализирован. Позднее хоккеист был перевезен в Москву. 9 апреля клуб сообщил, что состояние Емелина улучшилось.
"Хочу сказать, что я стал себя намного лучше чувствовать. Хотел бы поблагодарить руководство клуба, команду, болельщиков и тех людей, которые поддерживали меня в этот трудный период, - сказал Емелин. - Я всегда старался оставаться на связи со своей командой, хотел бы пожелать им удачи в седьмой игре".
Ранее издание "Бизнес-онлайн" сообщило, что игроку поставили диагноз "токсический шок печени", а в крови спортсмена были обнаружены наркотические вещества. В пятницу "Авангард" направил официальный запрос в МВД по Республике Татарстан с просьбой сообщить, на основании каких документов была распространена подобная информация.
Емелину 34 года, он является чемпионом мира 2012 года, с 2011 по 2018 год выступал за клубы Национальной хоккейной лиги "Монреаль" и "Нэшвилл". В регулярном чемпионате текущего сезона защитник провел 59 матчей и набрал 21 очко (6 голов + 15 передач). В плей-офф он принял участие в 12 встречах и записал в актив 3 (1+2) очка. После шести матчей полуфинальной серии Кубка Гагарина до четырех побед между "Авангардом" и "Ак Барсом" счет ничейный - 3-3, решающая встреча состоится 15 апреля в Казани и начнется в 19:00 мск.