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Футбол в России

"Спартак" разгромно проиграл "Уфе" в чемпионате России в день своего 99-летия

Московский клуб дома уступил со счетом 0:3
Нападающий "Спартака" Джордан Ларссон и защитник "Уфы" Григорий Морозов Сергей Бобылев/ТАСС
Описание
Нападающий "Спартака" Джордан Ларссон и защитник "Уфы" Григорий Морозов
© Сергей Бобылев/ТАСС

МОСКВА, 18 апреля. /ТАСС/. Московский "Спартак" проиграл "Уфе" со счетом 0:3 в домашнем матче 26-го тура Тинькофф - чемпионата России по футболу.

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Забитыми мячами отметились Владислав Камилов (45-я и 87-я минуты) и Филип Мрзляк (48). В случае с третьим забитым мячом Камилов не реализовал пенальти, но успешно сыграл на добивании.

На 80-й минуте с поля был удален защитник "Спартака" Самюэль Жиго. "Спартак" потерпел второе поражение подряд после серии из четырех побед. "Уфа", проводившая второй матч под руководством Алексея Стукалова, одержала вторую победу кряду.

"Спартак" в воскресенье празднует 99-летие. В честь этого события символический первый удар по мячу перед матчем с "Уфой" нанесла дочь одного из основателей клуба Николая Старостина Елена Старостина.

В турнирной таблице "Спартак" занимает третье место, набрав 47 очков и на два очка отставая от идущего вторым московского "Локомотива". Второе место даст право сыграть в следующем сезоне в квалификации Лиги чемпионов. Лидирует в чемпионате санкт-петербургский "Зенит", имеющий в активе 55 очков. "Уфа" набрала 20 очков и поднялась из зоны прямого вылета на 14-е место, которое позволит сыграть в переходных матчах с третьей командой Олимп - Футбольной национальной лиги (ФНЛ) за право принять участие в следующем розыгрыше Российской премьер-лиги (РПЛ).

В следующем туре "Спартак" примет московский ЦСКА, "Уфа" также дома встретится с "Сочи". Оба матча пройдут 25 апреля.

Чемпионат России по футболу сезона-2020/21
КомандаИгрыПобедыНичьиПораженияМячиОчки
1Зенит26167359-2455
2Локомотив26154738-2749
3Спартак26145749-3347
4Рубин26144835-2946
5ЦСКА26144845-2746
6Динамо26144841-2846
7Сочи26127741-2943
8Химки261151032-3738
9Ростов261141133-3137
10Ахмат261051130-3335
11Краснодар261051146-3835
12Урал26612824-3330
13Арсенал26651524-4223
14Уфа26551621-4120
15Ротор26461612-4318
16Тамбов26341915-5013

 

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