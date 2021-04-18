"Спартак" разгромно проиграл "Уфе" в чемпионате России в день своего 99-летия

МОСКВА, 18 апреля. /ТАСС/. Московский "Спартак" проиграл "Уфе" со счетом 0:3 в домашнем матче 26-го тура Тинькофф - чемпионата России по футболу.
Забитыми мячами отметились Владислав Камилов (45-я и 87-я минуты) и Филип Мрзляк (48). В случае с третьим забитым мячом Камилов не реализовал пенальти, но успешно сыграл на добивании.
На 80-й минуте с поля был удален защитник "Спартака" Самюэль Жиго. "Спартак" потерпел второе поражение подряд после серии из четырех побед. "Уфа", проводившая второй матч под руководством Алексея Стукалова, одержала вторую победу кряду.
"Спартак" в воскресенье празднует 99-летие. В честь этого события символический первый удар по мячу перед матчем с "Уфой" нанесла дочь одного из основателей клуба Николая Старостина Елена Старостина.
В турнирной таблице "Спартак" занимает третье место, набрав 47 очков и на два очка отставая от идущего вторым московского "Локомотива". Второе место даст право сыграть в следующем сезоне в квалификации Лиги чемпионов. Лидирует в чемпионате санкт-петербургский "Зенит", имеющий в активе 55 очков. "Уфа" набрала 20 очков и поднялась из зоны прямого вылета на 14-е место, которое позволит сыграть в переходных матчах с третьей командой Олимп - Футбольной национальной лиги (ФНЛ) за право принять участие в следующем розыгрыше Российской премьер-лиги (РПЛ).
В следующем туре "Спартак" примет московский ЦСКА, "Уфа" также дома встретится с "Сочи". Оба матча пройдут 25 апреля.
|№
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Мячи
|Очки
|1
|Зенит
|26
|16
|7
|3
|59-24
|55
|2
|Локомотив
|26
|15
|4
|7
|38-27
|49
|3
|Спартак
|26
|14
|5
|7
|49-33
|47
|4
|Рубин
|26
|14
|4
|8
|35-29
|46
|5
|ЦСКА
|26
|14
|4
|8
|45-27
|46
|6
|Динамо
|26
|14
|4
|8
|41-28
|46
|7
|Сочи
|26
|12
|7
|7
|41-29
|43
|8
|Химки
|26
|11
|5
|10
|32-37
|38
|9
|Ростов
|26
|11
|4
|11
|33-31
|37
|10
|Ахмат
|26
|10
|5
|11
|30-33
|35
|11
|Краснодар
|26
|10
|5
|11
|46-38
|35
|12
|Урал
|26
|6
|12
|8
|24-33
|30
|13
|Арсенал
|26
|6
|5
|15
|24-42
|23
|14
|Уфа
|26
|5
|5
|16
|21-41
|20
|15
|Ротор
|26
|4
|6
|16
|12-43
|18
|16
|Тамбов
|26
|3
|4
|19
|15-50
|13