Дзюдоист Тасоев отметил, что ощущал давление на чемпионате Европы из-за отсутствия золота

ЛИССАБОН, 18 апреля. /ТАСС/. Чемпион Европы по дзюдо россиянин Инал Тасоев рассказал, что в финале турнира в Лиссабоне он испытывал двойное волнение, поскольку у него был последний шанс завоевать для сборной России золото, плюс в его копилке наград до этого момента были лишь серебряные медали турнира. Об этом Тасоев рассказал ТАСС.

Чемпионат Европы в воскресенье закрывал финал в весовой категории свыше 100 кг. Тасоев одержал победу над двукратным бронзовым призером Олимпийских игр Хенком Гролом из Нидерландов. Все схватки европейского чемпионата россиянин выиграл досрочно иппоном.

"Не на каждых соревнованиях у меня бывает большое давление, но я вышел в финал, понимая, что команде нужно золото. Да и мне лично это нужно было - два последних чемпионата Европы я был в финалах, но брал серебро. Как-то не хотелось эту серебряную серию продолжать, поэтому я очень хотел выиграть", - сказал Тасоев.

Спортсмен рассказал, как готовился к решающей схватке. "Пошел на улицу, посидел на солнышке, погрелся - погода здесь очень хорошая, потом в тенек, потом опять на солнышко, потом за ребят поболел, но особо не нервничал, - сказал дзюдоист. - Мы были очень хорошо готовы, работали с личными тренерами, прошли хороший лагерь, хорошие сборы".

Россияне завоевали на чемпионате Европы в Лиссабоне одну золотую, одну серебряную и пять бронзовых медалей.