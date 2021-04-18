{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Чемпионат Европы по дзюдо

Дзюдоист Тасоев отметил, что ощущал давление на чемпионате Европы из-за отсутствия золота

Спортсмен завоевал единственную золотую медаль сборной России на соревнованиях в Лиссабоне
Инал Тасоев EPA-EFE/NUNO VEIGA
Описание
Инал Тасоев
© EPA-EFE/NUNO VEIGA

ЛИССАБОН, 18 апреля. /ТАСС/. Чемпион Европы по дзюдо россиянин Инал Тасоев рассказал, что в финале турнира в Лиссабоне он испытывал двойное волнение, поскольку у него был последний шанс завоевать для сборной России золото, плюс в его копилке наград до этого момента были лишь серебряные медали турнира. Об этом Тасоев рассказал ТАСС.

На эту тему
Россиянин Тасоев завоевал золото чемпионата Европы по дзюдо
Россиянин Тасоев завоевал золото чемпионата Европы по дзюдо

Чемпионат Европы в воскресенье закрывал финал в весовой категории свыше 100 кг. Тасоев одержал победу над двукратным бронзовым призером Олимпийских игр Хенком Гролом из Нидерландов. Все схватки европейского чемпионата россиянин выиграл досрочно иппоном.

"Не на каждых соревнованиях у меня бывает большое давление, но я вышел в финал, понимая, что команде нужно золото. Да и мне лично это нужно было - два последних чемпионата Европы я был в финалах, но брал серебро. Как-то не хотелось эту серебряную серию продолжать, поэтому я очень хотел выиграть", - сказал Тасоев.

Спортсмен рассказал, как готовился к решающей схватке. "Пошел на улицу, посидел на солнышке, погрелся - погода здесь очень хорошая, потом в тенек, потом опять на солнышко, потом за ребят поболел, но особо не нервничал, - сказал дзюдоист. - Мы были очень хорошо готовы, работали с личными тренерами, прошли хороший лагерь, хорошие сборы".

Россияне завоевали на чемпионате Европы в Лиссабоне одну золотую, одну серебряную и пять бронзовых медалей.

Теги
Чемпионат Европы по дзюдо
Футбол в России
Газизов заявил, что не общался с Федуном на матче "Спартак" - "Уфа"
Генеральный директор "Уфы" ранее работал на аналогичной должности в "Спартаке"
Читать полностью