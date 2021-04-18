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Чемпионат Европы по дзюдо

Россиянин Тасоев завоевал золото чемпионата Европы по дзюдо

Россиянин победил в весовой категории свыше 100 кг
Инал Тасоев Наталия Федосенко/ТАСС
Описание
Инал Тасоев
© Наталия Федосенко/ТАСС

ЛИССАБОН, 18 апреля. /ТАСС/. Россиянин Инал Тасоев завоевал золотую медаль в весовой категории свыше 100 кг на чемпионате Европы по дзюдо. Соревнования проходили в Лиссабоне.

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В финальной схватке Тасоев одержал победу над Хенком Гролом из Нидерландов. Обладателями бронзовых медалей стали грузин Гурам Тушишвили и чех Лукаш Крпалек.

Тасоев является двукратным бронзовым призером чемпионатов мира в командных соревнованиях, серебряным призером чемпионата Европы, победителем Европейских игр в командных соревнованиях.

Чемпионат Европы проходил в Лиссабоне с 16 по 18 апреля.

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