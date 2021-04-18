Газизов заявил, что не общался с Федуном на матче "Спартак" - "Уфа"

МОСКВА, 18 апреля. /ТАСС/. Генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов не общался с владельцем "Спартака" Леонидом Федуном во время матча команд в воскресенье. Об этом Газизов рассказал журналистам.

"Спартак" разгромно проиграл "Уфе" в чемпионате России в день своего 99-летия

Газизов занимал пост гендиректора "Спартака" с июля по декабрь 2020 года, после чего перешел на аналогичную должность в "Уфе", где ранее работал с 2012 по 2020 год.

"Мы не общались", - сказал Газизов.

"Уфа" в 26-м туре Тинькофф - Российской премьер-лиги выиграла на выезде у "Спартака" со счетом 3:0. "Мы рассчитываем на победу в каждом матче", - отметил он.

"Мы не смотрим на конкурентов, мы смотрим на себя, нам нужно самим набирать очки. Впереди будут четыре сложные игры, я не скажу, что мы ожидали набора шесть очков, это прекрасно. Шесть голов за два матча - большой прорыв для нас", - добавил Газизов.

В предыдущем туре "Уфа" победила дома "Ахмат" со счетом 3:0. В следующем туре "Уфа" дома примет "Сочи" 25 апреля.