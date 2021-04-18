МОСКВА, 18 апреля. /ТАСС/. Генеральный директор футбольного клуба "Уфа" Шамиль Газизов посвятил победу над "Спартаком" памяти сына. Об этом он рассказал журналистам.

"Спартак" разгромно проиграл "Уфе" в чемпионате России в день своего 99-летия

В воскресенье "Уфа" в 26-м туре Тинькофф - Российской премьер-лиги выиграла на выезде у "Спартака" со счетом 3:0.

"У меня семь лет назад умер сын, я попросил его перед игрой помочь. Он помог", - сказал Газизов.

Газизов занимал пост гендиректора "Спартака" с июля по декабрь 2020 года, после чего перешел на аналогичную должность в "Уфе", где ранее работал с 2012 по 2020 год.

Матч проходил в день рождения "Спартака", клубу исполнилось 99 лет. "Я бы не хотел их (болельщиков) расстраивать, думаю, что они и так расстроились. Болельщики "Спартака" заслуживают большего. У "Спартака" очень хорошие и серьезные болельщики, я это всегда отмечаю", - подчеркнул он.

"Уфа" благодаря победе поднялась из зоны прямого вылета на 14-е место. В следующем туре команда примет "Сочи" 25 апреля.